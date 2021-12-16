Секреты здорового питания – для хорошего зрения и работы мозга

Просветительская работа, касающаяся темы здорового, сбалансированного питания, в рамках нацпроекта «Демография» в целях реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» активно осуществляется Роспотребнадзором на всей территории страны в самых разных форматах. Это и образовательные программы, по которым школы работают с учителями, учащимися и их родителями, и открытые уроки для школьников, и кулинарные мастер-классы. Запущено большое количество проектов с ведущими СМИ, экспертными сообществами и популярными медийными лицами – все, чтобы приобщить население России к здоровому питанию.

Для работников муниципальной библиотеки в Богородицке Богородицкого района недавно была проведена лекция на тему «Свежие овощи – витамины на нашем столе круглый год». Ее прочитал специалист Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Вроде бы тема не нова, но она зазвучала иначе, как только людям открылись дополнительные важные нюансы. Например, не все знают, что настоящая «пища для ума» – не шоколад и не сладкое, как принято считать, а овощи и фрукты. Как пояснил лектор, антиоксиданты в составе плодов препятствуют повреждению клеток мозга и служат отличной профилактикой атеросклероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Так что лучшими помощниками мозга медики называют яблоки, груши и абрикосы (они богаты железом, которое помогает насытить серое вещество кислородом, необходимым для активной работы мозга), морковь, насыщенную лютеолином (соединением, которое снижает возрастной дефицит памяти и риск развития воспалительных заболеваний мозга), свеклу (она содержит много йода, железа и глюкозы), а также капусту и шпинат (они снабжают мозговые клетки железом, витаминами В6, В12 и фолиевой кислотой).

Про морковь и ее пользу для глаз знают многие. Но лектор напомнил, как важно, чтобы в ежедневном меню каждого из нас присутствовали и плоды, богатые витамином С, – например, болгарский перец и цитрусовые. Они защищают сетчатку глаз от поражения. Тыква, капуста и шпинат – чемпионы по количеству лютеина, способствуют улучшению зрения, а авокадо и другие плоды с высоким содержанием витамина Е служат профилактикой катаракты.

Получается: чем глубже погружаешься в, казалось бы, знакомую тему, тем больше открывается интересной и чрезвычайно важной для лучшего качества жизни информации.

Еще больше знаний о полезных продуктах питания, способах оздоровить свою собственную жизнь и самочувствие ближайшего окружения – на сайте Роспотребнадзора здоровое-питание.рф. Здесь можно не только задать вопросы экспертам, но и подобрать персональную программу питания и тренировок, а также составить грамотный рацион на каждый день. Кстати, наши дети особенно нуждаются в полноценном и сбалансированном рационе, так как активно растут и развиваются. Для любящих родителей на портале также найдется много полезной информации. Ведь не зря мы начали разговор с «пищи для ума».