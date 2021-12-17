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Общество17 декабря 2021 6:15

Центр поддержки экспорта Тульской области: ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Развитию экспортного потенциала региона правительство Тульской области уделяет особое внимание. Мощный импульс для стремительного развития этого направления дали механизмы государственной поддержки
Наталья КОНОВА
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При поддержке правительства Тульской области в рамках одной из бизнес-миссий делегация нашего региона посетила Узбекистан.

При поддержке правительства Тульской области в рамках одной из бизнес-миссий делегация нашего региона посетила Узбекистан.

Чтобы содействовать выходу малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки, помогать экспортерам на всех уровнях реализации проекта, поддержать новичков, планирующих освоить это направление, правительством региона создан Центр поддержки экспорта (ЦПЭ).

О том, каким выдался уходящий 2021 год для ЦПЭ Тульской области, мы беседуем с его руководителем Дарьей Медведевой.

Руководитель ЦПЭ Тульской области Дарья Медведева.

Руководитель ЦПЭ Тульской области Дарья Медведева.

- Дарья, в этом году тульские компании-экспортеры, принимавшие участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», вошли в ТОП-3 по ЦФО. Это большая победа!

- Именно так! Мы поздравляем компании «Аурика» и «Черный хлеб РИТЕЙЛ» с получением призовых мест, гордимся нашими экспортерами, их результаты достойны восхищения. «Экспортер года» – ежегодная уважаемая всероссийская премия, инициированная в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Мы надеемся, что в следующем году наши экспортеры покажут еще более высокие результаты и готовы их всесторонне поддержать.

Про бизнес-миссии

- Весь год Центр поддержки экспорта развивал перспективное направление – организация бизнес-миссий для тульских экспортеров. Какие страны посетили и каковы главные результаты?

- Да, осень этого года прошла под эгидой бизнес-миссий. При поддержке правительства Тульской области предприниматели из различных отраслей экономики посетили Казахстан, Турцию, Беларусь и Узбекистан. В ходе деловых поездок тульская делегация провела встречи в формате B2B, предприниматели презентовали товары и услуги напрямую иностранному покупателю, познакомились с конъюнктурой рынка. Зарубежные партнеры проявили высокий интерес к тульской продукции.

Мероприятия такого формата - отличный трамплин для экспортеров региона, позволяющий нарастить объемы внешнеэкономического сотрудничества.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Результаты деловых визитов в зарубежные страны прокомментировал министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов:

- Правительство Тульской области активно работает над развитием стратегического зарубежного партнерства. Бизнес-миссии для тульских экспортеров – результат планомерной работы. Деловые визиты в иностранные государства – уникальная возможность для экспортно ориентированных предприятий региона провести переговоры и заключить новые экспортные контракты.

В ноябре в Центре «Мой бизнес» стартовала бесплатная акселерационная программа «Экспортный форсаж» для малых и средних предприятий по ускоренному выходу на внешние рынки.

В ноябре в Центре «Мой бизнес» стартовала бесплатная акселерационная программа «Экспортный форсаж» для малых и средних предприятий по ускоренному выходу на внешние рынки.

- Дарья, известно, что одной из мер государственной поддержки экспортеров является содействие в участии в международных выставках. Востребована ли эта услуга?

- Да, несмотря на пандемию и ограничения, в уходящем году нам удалось организовать участие тульских экспортеров в 19 международных выставках: INNOPROM 2021 в Екатеринбурге, Gulfood Manufacturing и Yummex Middle East 2021 в Дубае (ОАЭ), выставка пластмасс и резины «K+ Rubber and Plastics 2021» в Стамбуле и многих других. ЦПЭ организовывает коллективные и индивидуальные стенды для тульских экспортёров на условиях полного госфинансирования. От предприятия требуется лишь приехать и отработать на стенде, продвигая товар, собирать контакты и договариваться о сделках.

Про «Экспортный форсаж»

- Какое мероприятие можно назвать для ЦПЭ стартом года?

- Включение Тульского региона в «Экспортный форсаж». 9 ноября в Центре «Мой бизнес» стартовала бесплатная акселерационная программа «Экспортный форсаж» для малых и средних предприятий Тульской области по ускоренному выходу на внешние рынки. На протяжении трех месяцев при поддержке наставников предприниматели разработают до 3 планов выхода на экспортные рынки, составят «дорожную карту» по продвижению продукции за рубежом, прокачают знания и навыки в экспортной деятельности.

- Какими образовательными услугами может воспользоваться начинающий экспортер?

- На базе Центра проходят очные бесплатные обучающие семинары программы «Жизненный цикл экспортного проекта» Школы экспорта РЭЦ для начинающих и продвинутых экспортеров. Цикл семинаров состоит из 10 важных тем, таких как «Основы экспортной деятельности», «Возможности онлайн-экспорта» «Финансовые инструменты экспорта» и другие. С полным перечнем и содержанием курса можно ознакомиться на сайте export71.ru. В этом году занятия уже окончены, но мы обязательно продолжим их в следующем сезоне.

На базе Центра проходят очные бесплатные обучающие семинары программы «Жизненный цикл экспортного проекта».

На базе Центра проходят очные бесплатные обучающие семинары программы «Жизненный цикл экспортного проекта».

Источники роста

- Дарья, в чем вы видите источники роста экспорта в регионе?

- Такая положительная динамика стала возможной благодаря системному взаимодействию правительства Тульской области, компаний-экспортеров и Торговых представительств РФ в иностранных государствах. На сегодня более 250 компаний региона получают господдержку от ЦПЭ на всех этапах работы по выводу продуктов на внешний рынок.

За последние 9 месяцев экспорт в регионе составил почти 3 млрд долларов США и увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наши торговые партнеры – 133 страны мира: Китай, ОАЭ, Беларусь, Турция, Эстония, Польша, Казахстан и др.

Экспортируется продукция наших машиностроительных, химических, металлургических предприятий, АПК. Доля малых и средних компаний - 17% от общего объема. Наша задача – эту долю увеличить.

Поэтому настоятельно рекомендую: если ваша компания имеет экспортный потенциал, обращайтесь в ЦПЭ Тульской области!

В результате вы получите комплексную помощь, целый набор действенных инструментов господдержки - от выбора рынка и поиска покупателя до прохождения таможенных процедур, доставки товара и помощи в его продвижении.

Наша работа идет непрерывно и по всем направлениям, присоединяйтесь к нам и поймете, что экспорт - это выход вашего бизнеса на совершенно новый уровень! Вместе мы сможем больше!

Центр поддержки экспорта тульской области: Тула, ул. Кирова, 135, к.1, оф. 426, тел. (4872) 25-98-33.

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