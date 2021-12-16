Вирус живет в невакцинированных туляках. Как с этим бороться? Фото: Игорь КОПЫТОВ

В диалоге также приняли участие профильные врачи-специалисты региона - главный эпидемиолог Ольга Юдакова, главный онколог Дмитрий Истомин, главный акушер-гинеколог Елена Макарова, главный профпатолог, врио главного врача горбольницы №13 Ирина Шестова, а также заведующий инфекционным госпиталем Щекинской городской больницы Иван Арестов.

По словам министра, несмотря на пандемию и дополнительную нагрузку на медиков, в регионе в полном объеме сохранили оказание плановой медицинской помощи жителям. Трудности не сказались ни на ее доступности, ни на качестве.

Дмитрий Марков также отметил важность проводимого «Комсомолкой» ежегодного конкурса «Клиника года», охарактеризовав его как важное дело, способствующее, в первую очередь, привлечению людей в профессию. К тому же в рамках конкурса пациенты оценивают работу медучреждений, а такая обратная связь просто необходима для развития всего медицинского сообщества.

На встрече обсуждались различные актуальные вопросы регионального здравоохранения — от введения телемедицины и строительства новых лечебных учреждений до решения кадровой проблемы. А основной темой, безусловно, стала борьба с COVID-19 и массовая вакцинация жителей от коронавируса.

Кто «тормозит» процесс

Почему так долго не формируется коллективный иммунитет и станет ли он в конечном итоге панацеей в борьбе с коронавирусной инфекцией? Стоит ли делать прививки подросткам и как обстоят дела с вакцинацией самой уязвимой части населения — пожилыми гражданами? Вопросов у журналистов было множество. Отвечали на них поочередно сразу несколько спикеров.

- Коллективный иммунитет — это необходимая «шапка защиты» для тех, кто привился, и тех, кто по какой-то причине не смог — имеет медотвод или недавно переболел. Чем больше и быстрее мы привьем определенную часть населения, тем скорее мы обретем надежную защиту от корнавируса, - подчеркнула главный эпидемиолог Ольга Юдакова.

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Действительно, сегодня темпы вакцинации несколько снизились, - признал Дмитрий Марков. - Поначалу наш регион был в лидерах, а сейчас перешел в категорию отстающих. Мы хорошо набрали темпы - вакцинировали заводы и предприятия, к осени «подтянулись» студенты. А теперь самой большой проблемой стало привить старшее поколение. Они ведь наиболее подвержены коронавирусной инфекции. В этом сегменте самые тяжелые случаи протекания заболевания. Судите сами: 90 % попадающих в реанимацию — это люди за 60 лет. Именно они снижают наши общие показатели по вакцинации. И особенно печально, что пожилые граждане в большинстве своем не хотят прививаться.

Перспектива обязательности

Присутствовавшие в зале представители медсообщества отметили и еще один фактор - заинтересованность некоторых групп в создании волнений среди населения. Почему-то никто не сомневается в других вакцинах, а в вакцине от коронавируса сомневаются. Против других вакцин — от гриппа, кори, краснухи, полиомиелита — 12 прививок, внесенных в обязательный «календарь» — никто не возмущается, а на 13-й свет клином сошелся.

Более того, до сих пор находятся врачи, которые против вакцинации от COVID-19.

- Врачи — это срез общества, - признал Дмитрий Марков. - Надо вводить определенный кодекс профессии. За границей такая агитация может преследоваться по закону. Сейчас на уровне Росздравнадзора тоже рассматривается вопрос о привлечении к ответственности активных агрессивных антипрививочников из числа медсообщества.

Главный эпидемиолог Ольга Юдакова. Фото: Игорь КОПЫТОВ

После прихода дельта-штамма в регионе стали регистрировать высокую заболеваемость среди детей. и в том числе тяжелыми пневмониями. В целом по России есть и летальные случаи среди детей. Поэтому была разработана специальная вакцина для подростков. За рубежом уже прививают эту категорию населения. По словам Ольги Юдаковой, у нас ситуация пока позволяет с этим повременить, хотя внесение антиковидной прививки в «календарь» позволило бы разом решить проблему коронавирусной инфекции.

- В советские времена нам удалось победить оспу, провакцинировав детей, раз и навсегда, - подчеркнул министр регионального здравоохранения. - С ковидом тогда поступили бы аналогично, потому как вирус живет в невакцинированной части населения, а штаммы становятся все сложнее.

О «бессимптомниках»

Также Дмитрий Марков порекомендовал пройти вакцинацию и тем, кто переболел, возможно, даже бессимптомно.

- У коронавируса иммунитет быстрого реагирования — шесть месяцев, - сказал он. - В ситуации с гриппом проще: переболеешь каким-либо штаммом - получаешь иммунитет на всю жизнь. Однако, в любом случае, чтобы сработали «клетки памяти», необходимо время. Коронавирус же настолько быстро проникает в клетки, что «память» иммунной системы не успевает сработать. Поэтому в организме нужно иметь готовые к отражению атак антитела. А они сохраняются полгода максимум. Именно это и диктует необходимость не только делать прививку, но и регулярно ревакцинироваться.

Кстати, по словам министра, сейчас уже обсуждается тема выдачи сертификатов по наличию антител для бессимптомно переболевших. Некоторые субъекты выходят на Роспотребнадзор с таким предложением. Если у человека хороший титр антител — почему бы не выдать.

Вирус живет в невакцинированных туляках. Как с этим бороться? Фото: Игорь КОПЫТОВ

Реабилитация и скрининг

Ответили собравшиеся специалисты и на волнующий вопрос, касающийся ненадежности экспресс-тестов. Действительно, точность быстрых тестов во многом зависит от производителя. Однако они не используются для окончательной постановки диагноза.

- Экспресс-тесты мы делаем одновременно с тестом ПЦР — вот он не ошибается, - подчеркнул Дмитрий Марков. - Суть такого шага в том, чтобы снять психологическое напряжение у заболевшего. В прошлом году «горячая линия» минздрава просто разрывалась от звонков тех, кто желал узнать свой результат. А на исследование ПЦР требуется время! В результате теперь экспресс-тест позволяет провести первичную оценку, назначить предварительное лечение.

К тому же, в некоторых субъектах столкнулись с тем, что при наличии температуры всех заболевших без разбору сразу везли в ковидные госпитали, не установив точный диагноз. Применение же экспресс-тестов позволяет на определенном этапе четко распределить потоки пациентов. Это система скрининга, а не приятия решения.

Коснулись на встрече и темы реабилитации переболевших коронавирусом. Оказывается, регион в лидерах по стране в данном направлении. Открыты специальные центры. Финансирование — достаточное, есть медицинские кадры, необходимое оборудование. Другое дело, что люди просто не хотят идти в больницу из-за опасений подхватить грипп. Мы максимально стараемся разделить потоки больных, - заверили специалисты. COVID-19 — весьма необычный вирус, который оказывает влияние на психику, на сердечно-сосудистую, эндокринную системы, может вызывать онкологию. Поэтому всестороннее обследование и курс реабилитации поможет переболевшим избежать возможных тяжелых последствий. Чем раньше человек обратится к профессионалам, тем лучше.

Реформы и технологии

Передовые технологии в системе здравоохранения региона с нынешнего года позволяют получать высококачественные медицинские услуги жителям самых удаленных уголков Тульской области. Проект «Телемедицина» позволяет быстро ставить диагноз и назначать лечение. Появились и три комплекса мобильных поликлиник. Это также увеличило доступность технически сложных медицинских услуг.

А еще в Тульской области грядет реформа системы родовспоможения с запуском нового перинатального центра. Основная его концепция заключается в плановой госпитализации рожениц в Тулу, а группа высокого риска однозначно должна рожать в стационарах третьего уровня.

Главный акушер-гинеколог Елена Макарова. Фото: Игорь КОПЫТОВ

- С такими роженицами должен работать квалифицированный персонал, который имеет большой практический опыт. У нас неплохие дороги, современные машины скорой помощи. Проблем довезти до перинатального центра нет, - подчеркнула главный акушер-гинеколог Елена Макарова.

Также в ходе обсуждения врачи-специалисты ответили на вопросы журналистов о мерах по снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.