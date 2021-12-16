В Туле молодую учительницу довели до нервного срыва из-за таракана в школьной столовой

По обращениям от родителей и педагогов центра образования городские власти провели проверку Фото: соцсети

В Туле конфликт с руководством школы закончился для учительницы в больнице. Причиной происшествия стала фотография тараканов в школьной столовой.

По сообщениям телеграм-канала «Mash», ученики сфотографировали вредных насекомых во время обеда - они попали в тарелку супа - и выложили фото в социальные сети. Молодая учительница заметила это и рассказала директору, а беседу с руководством записала на свой телефон. Позже аудиозапись оказалась опубликована в одной из популярных социальных сетей.

В ответ на это администрация подала на учительницу заявление в полицию "о нарушении тайны телефонных переговоров" - по мнению руководства школы, история с тараканом — провокация, насекомое подкинули, а сама учительница не имела права публиковать запись.

После разговора с полицейским девушке стало плохо, и ее отвезли на скорой. директор написала на молодого педагога заявление "о нарушении тайны телефонных переговоров". По мнению руководства школы, история с тараканом — провокация, насекомое подкинули, Ушакова не имела права публиковать запись.

По обращениям от родителей и педагогов центра образования городские власти провели проверку в образовательной организации, также в школе прошло внеплановое родительское собрание с участием представителей администрации.