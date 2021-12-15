Сомнения в вакцинации от коронавируса министр здравоохранения Тульской области назвал парадоксом Фото: Игорь КОПЫТОВ

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, в частности отметил, что к другим прививкам население относится спокойно.

- Никто не сомневается в других вакцинах, а в вакцине от коронавируса сомневаются, - сказал он. - Есть определенные факторы, заинтересованность некоторых групп в создании волнения. Против других вакцин — от гриппа, кори, краснухи, полиомиелита — никто не возражает. Есть 12 типов прививок — никто не возмущается, но по 13-й — возмущаются.