Преобразование бывшего роддома под кардиологию займет около двух лет

В Туле в здание роддома на улице Революции переедет кардиодиспансер, а сам роддом займет новое здание перинатального центра. Переезд состоится в начале 2022 года. Об этом стало известно в ходе встречи министра здравоохранения Дмитрия Маркова с журналистами тульских СМИ.

По словам главы ведомства, преобразование бывшего роддома под кардиологию займет около двух лет. В нем будет располагаться поликлиника, диагностика и координационный центр с районами. Также рядом со зданием создадут парковку.