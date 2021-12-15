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Общество15 декабря 2021 11:55

В Туле в здание роддома на улице Революции переедет кардиодиспансер

Также рядом со зданием создадут парковку
Елена Иргиз
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Преобразование бывшего роддома под кардиологию займет около двух лет

Преобразование бывшего роддома под кардиологию займет около двух лет

В Туле в здание роддома на улице Революции переедет кардиодиспансер, а сам роддом займет новое здание перинатального центра. Переезд состоится в начале 2022 года. Об этом стало известно в ходе встречи министра здравоохранения Дмитрия Маркова с журналистами тульских СМИ.

По словам главы ведомства, преобразование бывшего роддома под кардиологию займет около двух лет. В нем будет располагаться поликлиника, диагностика и координационный центр с районами. Также рядом со зданием создадут парковку.

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