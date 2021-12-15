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Общество15 декабря 2021 11:52

Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков высоко оценил конкурс «Клиника года»

Организатором конкурса выступает «Комсомолка»
Игорь КОПЫТОВ
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Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков высоко оценил конкурс «Клиника года»

Министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков высоко оценил конкурс «Клиника года»

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На прошедшей сегодня встрече с журналистами министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков отметил высокое значение для медицинской общественности региона проведение ежегодного конкурса «Клиника года».

- Любой конкурс, посвященный здравоохранению - это очень важное дело, способствующее, в первую очередь, привлечению людей в профессию, - сказал он. - К тому же в его рамках люди, пациенты оценивают работу медучреждений. Нам очень важна такая обратная связь. Подобные мероприятия позволяют развиваться всему медицинскому сообществу.

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