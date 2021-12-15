Депутаты гордумы приняли бюджет Тулы на 2022 год и на плановый период

15 декабря на заседании гордумы рассмотрели 40 вопросов.

Депутаты утвердили главный финансовый документ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Основные характеристики, представленные на ближайший трехлетний период следующие. Доходы в 2022 году составят 20,5 млрд рублей, в 2023 году – 19,5 млрд рублей, в 2024 году – 20,1 млрд рублей. В плановом периоде пока не учтен весь объем безвозмездных поступлений. Расходы предусмотрены в 2022 году на уровне 21,3 млрд рублей, в 2023-м – 20,2 млрд рублей, в 2024-м – 20,6 млрд рублей. В следующем году дефицит составит порядка 8 %. Ожидается, что в последующие годы разрыв между доходной и расходной частями будет постепенно снижаться.

Собственные доходы муниципалитета в 2022 году превысят более 40 % от общего объема поступлений, что позволяет утверждать о высокой финансовой автономности муниципалитета. Превалируют налоговые и неналоговые источники: в 2022 году – это 10,3 млрд рублей (50,2 %). С 1 января в городскую казну начнут поступать новые налоги – на профессиональный доход.

При формировании структуры расходов, акцент был сделан на социальную сферу. Чуть более 10 млрд рублей будет направленно на образование, из них 8,9 млрд рублей – на финансовое обеспечение образовательных учреждений: модернизацию материально-технической базы, оплату труда и содержание имущества, организацию питания обучающихся и др. Продолжится строительство детского сада по проспекту Ленина, 58, школ в микрорайоне «Северная Мыза», деревне Ямны и ЖК «Балтийский». На проведение летней оздоровительной кампании предусмотрено 137 млн рублей, в том числе 10,5 млн – на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних. На создание доступной среды в школах и детсадах заложено 5,6 млн рублей.

Следующие по объему разделы расходов: национальная экономика (это 4 млрд рублей) и сфера ЖКХ (3,5 млрд рублей).

Программно-целевой формат финансирования, который зарекомендовал себя в предыдущие годы, будет продолжен. Сформировано 26 муниципальных программ, которые аккумулируют порядка 90 % расходов бюджета и охватывают все направления и сферы.

Продолжит муниципалитет участие в региональных программах и нацпроектах. Общий объем ассигнований на их реализацию составляет два миллиарда рублей, из которых 1,76 млрд – доля межбюджетных трансфертов из бюджета Тульской области.

Традиционно не обойдут вниманием вопросы благоустройства и улучшения комфортности городской среды. Так, затраты на программу «ФСГС» составят 192 млн рублей (будут отремонтированы 55 дворовых территорий), на «Народный бюджет» – 50,5 млн рублей. Также продолжится реализация муниципального проекта «Наш город» – 100 млн рублей.

Значительные ресурсы пойдут на строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры – 1,6 млрд рублей (51,6% от общего объема расходов на капитальные вложения).

Обеспечение качественной питьевой водой жителей населенных пунктов – одна из важнейших задач на ближайшую перспективу. В планах – проектирование и строительство сетей водоснабжения и очистных сооружений на сумму 131 млн рублей.

На проект бюджета получено положительное заключение прокуратуры города Тулы, контрольной комиссии, экспертной комиссии. В ноябре прошли публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета.

По мнению депутатов, бюджет финансово сбалансирован и отражает социально-экономическое положение муниципалитета.

Депутаты приняли бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов большинством голосов.

– Текущая экономическая ситуация дает нам право говорить о постепенном восстановлении реального сектора после пандемии. Мы уверенно можем констатировать позитивную динамику налоговых и неналоговых поступлений. Увеличение доходной части позволит направить существенный объем средств на решение приоритетных задач – реализацию социальных обязательств и модернизацию городской инфраструктуры, – прокомментировала Глава города Тулы Ольга Слюсарева. – Ярко выражена социальная направленность бюджета: около 60 % составляют расходы на образование, культуру и спорт. Объем бюджетной поддержки системы образования в 2022 году увеличен более чем на миллиард рублей в сравнении с 2021 годом. Продолжится строительство школ и детских садов. На эти цели выделяется один миллиард рублей. Тула продолжит участвовать в пяти нацпроектах: «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и в девяти сформированных на их базе региональных программах. В бюджете муниципального образования на их реализацию предусмотрено 2,35 млрд рублей.

– Солидные средства будут направлены на ремонт дорожной сети. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который субсидируется со стороны федерального центра, планируется капитально отремонтировать две улицы – Рязанскую и Демидовскую плотину. Работы по реконструкции на данном путепроводе уже ведутся. По «БКД» в порядок будет приведено асфальтовое покрытие. Общая протяженность двух участков – 9,5 км. Также в областной столице по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» продолжатся работы по асфальтированию и щебенению дорог, – отметила заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. – Весомый проект, который зарекомендовал себя в этом году, – «Наш город». На его реализацию в предстоящем году запланирована сумма в объеме ста миллионов рублей. Более двухсот заявок поступило от туляков. На предыдущих заседаниях Тульской городской Думы был утвержден адресный перечень, над его реализацией нам предстоит работать в 2022 году.

- Тула по-прежнему остается городом, привлекательным для инвестиций. За последние пять лет в экономику областного центра привлечено около 250 млрд рублей инвестиций в основной капитал. В настоящее время в Туле реализуются более 190 инвестиционных проектов, находящихся на разных этапах реализации. В следующем году прогнозируется сохранение инвестиционной активности организаций. Планируется привлечь более 55 млрд рублей с ростом на 10,3 % к текущему году, - отметил первый заместитель главы администрации Илья Беспалов. - Бюджетные инвестиции будут направляться в объекты транспортной и социальной инфраструктуры, а также на развитие комфортной городской среды, стимулируя рост частных капиталовложений в экономику города.

Депутаты приняли бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов большинством голосов.

Про "гаражную амнистию"

Также депутаты приняли ряд решений, касающихся применения «гаражной амнистии» на территории муниципального образования, а именно: о внесении изменений в Положение «О комитете имущественных и земельных отношений администрации Тулы», «О полномочиях органов местного самоуправления муниципального образования город Тула в области земельных отношений». – «Гаражная амнистия» позволит фактическим владельцам в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на гараж и на земельный участок в ЕГРН одновременно, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. – Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут владельцы гаражей, их наследники; а также те, кто приобрели гаражи, попадающие под амнистию, по соглашению. В Туле количество таких объектов огромно, но люди не могут распоряжаться своим имуществом. «Гаражная амнистия» позволит стать полноценными собственниками.

Напомним, с 1 сентября текущего года вступил в силу Федеральный закон № 79-ФЗ, именуемый как закон «О гаражной амнистии». Он действует до 1 сентября 2026 года. «Гаражная амнистия» распространяется на капитальные гаражи и землю под ними, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 29 декабря 2004 года). Также она распространяется на гаражи некапитального типа, находящиеся в ГСК. При этом сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля при этом – в государственной или муниципальной собственности.

В ходе очередного заседания Тульской городской Думы депутаты поддержали ряд вопросов о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети.

Улицы в честь защитников

В ходе очередного заседания Тульской городской Думы депутаты поддержали ряд вопросов о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети. Так, в деревне Долгое принято решение присвоить наименования 1-я Озерная, 2-я Озерная и 3-я Озерная; в деревне Малевка – ул. Спасская, ул. Вертикальная; в деревне Уваровка – 1-я Дубравная, 2-я Дубравная; в селе Фалдино – ул. Окружная, ул. Калиновая, ул. Фалдинская, с 1 по 11 Фалдинские проезды; в пос. Петелино – «улица Комиссара Калижского».

Также депутаты единогласно поддержали вопрос о присвоении элементу улично-дорожной сети в поселке Петровский наименования «улица 156 Полка НКВД».

– Символично, что в год 80-летия героической обороны Тулы мы увековечим память комиссара Калижского и бойцов 156-го полка НКВД, – отметила Инна Шевелева. – Полк НКВД сыграл значительную роль в защите подступов к оружейной столице. За время обороны Тулы 156-й полк НКВД потерял половину личного состава, ни разу не отступив с занимаемых позиций без приказа командования. За мужество и героизм более 50 бойцов и командиров полка были удостоены наград, а сам полк награжден Орденом Красного Знамени и ему присвоено звание «Тульский». Мы гордимся славной историей и подвигом защитников нашего города. Присвоение наименований – вклад в сохранение памяти о тех событиях.