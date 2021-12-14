Дело Контрабаева — Черноусова: открывая тайны следствия Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном районном суде г. Тулы продолжается рассмотрение уголовного дела о хищении средств при внедрении информационной системы здравоохранения Тульской области. На минувшей неделе состоялось два заседания, на которых выявился ряд странных фактов…

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм (что, как выясняется, не соответствует действительности). Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ ТО выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Основной компонентой РИСЗ стала МИС «Инфоклиника», которой помимо Тулы пользуются боле 4000 учреждений здравоохранения по всей стране. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

В первый день декабрьского судебного заседания не принес неожиданностей: были допрошены три свидетеля, показания которых «протекали» в уже привычном русле: РИСЗ ТО работает, внедрялась постепенно, но многих подробностей за давностью лет не помню, с содержанием госконтракта на разработку и внедрение региональной информационной системы здравоохранения не знаком, и т.д. Однако в ходе допроса один из свидетелей заявил, что оказывается следствие его допрашивало в совместно с другим свидетелем, что категорически недопустимо и защита потребовала все-таки допросить следователей и выяснить каким образом они добывали показания.

Сторона защиты уже неоднократно в ходе данного процесса заявляла, что ответы на многие вопросы даст всестороннее изучение письменных доказательств. И, как показало второе судебное заседание, это мнение имеет под собой почву: допросов свидетелей не было, а состоялось исследование ряда материалов уголовного дела, которое вскрыло некоторые странности…

Еще я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что изъятые документы в ходе обыска в офисе ООО «Смарт Дельта Системс», а именно – учредительные документы, устав и приказы предприятия, различная деловая переписка – каких-либо сведений по Контрабаеву как об участнике вышеназванного ООО, об аффилированном лице, эти документы не содержат! Поэтому я считаю обвинительное заключение необоснованным и незаконным – заявил адвокат Чернецкий по ранее изученным документам.

Исследование протокола осмотра помещения Тульской городской клинической больницы № 7 тоже выявил странности. Оказывается, следователь вместе с экспертом пытался загрузить в рабочую базу Фонда ОМС уже ранее переданный туда счет для оплаты за месяц работы больницы. Если бы у них это получилось, то из бюджета могло бы уйти не менее 10 млн руб., а работа Тульского Фонда ОМС, обеспечивающего деньгами региональное здравоохранение была бы нарушена. Но это у них не получилось, Инфоклиника заблокировала сомнительную финансовую операцию, что стало поводом объявления о неработоспособности РИСЗ ТО.

Это было похоже на хакерскую атаку эксперта.

- Эксперт в рамках осмотра совершал заведомо нереализуемое действие и заведомо запрещенное принимающей стороной – Тульским отделением ФОМС, - заявил адвокат Токарев. – Сработала защита, и «задвоения» информации не произошло. Если бы РИСЗ ТО не функционировала, то данные ушли в ТФОМС, и произошла бы повторная оплата из бюджета. Это был не осмотр, а следственный эксперимент, а протокол был составлен следователем для придания видимости неработоспособности РИСЗ ТО. Я полагаю, что нужно провести экспертизу в рамках данного судебного производства с привлечением независимого специалиста.

Судом было принято решение вернуться к этому вопросу после оглашения всех доказательств со стороны прокурора.

Дальше выявилась не менее курьезная ситуация при оглашении протокола осмотра системы управления базой данных используемой в РИСЗ ТО. Мало того, что она была скачена экспертом с интернета, они ее попытались установить не на сервере, а на рабочем компьютере следователя. Дальше больше. Эксперт ввел какую-то команду и получил на экране ошибку на английском языке. И после этого заявил, так как это английский и он «эксперт» ничего не понимает, то осмотр прекратить. Во время оглашения прокурором этого фрагмента документа, заявление эксперта вызвало общий смех. На замечание судьи Черноусов заметил – «Ваша честь, там по английский написано, что пароль не верен. Это сейчас, кажется, понимают даже дети из старшей группы детского сада. А ИТ эксперт рассказывает нам, что ничего не понимает в этом. Все знают, что все ИТ на английском всегда. Либо он вообще не эксперт, либо он обманывает следствие, например преднамеренно допустив опечатку в пароле. Также я уже и ранее ходатайствовал о привлечении Экспертов Бабанина и Жеребкова к уголовной ответственности, за заведомо ложные показания. А ведь далее, введя неверный пароль, эксперт сделает вывод об несуществовании системы, которой пользуются все врачи и граждане Тульской области.

В завершение судебного заседания гособвинитель поднял вопрос о продлении меры пресечения Контрабаеву и Черноусову в виде домашнего ареста сроком на три месяца. Сторона защиты заявила, что это вопрос преждевременно рассматривать, поскольку действующая мера пресечения истекает 29 декабря, и за эти оставшиеся три недели могут появиться обстоятельства, которые, возможно, повлияют на замену домашнего ареста на более мягкую меру. Тем не менее, доводы адвокатов не смогли остановить продление действующей меры пресечения для подсудимых до 29 марта.

В качестве эпилога к отчетным судебным заседаниям стоит отметить примечательный факт: заказчик в лице Правительства Тульской области (признанное по данному уголовному делу потерпевшим) претензий к Черноусову и его компании «Смарт Дельта Системс» не имеет, и заключило, что РИСЗ ТО была создана и давно эксплуатируется, и естественно не идет речи о каком-то нанесенном ущербе…Так есть ли в таком случае состав преступления?