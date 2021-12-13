В Свято-Никольском храме Киреевского района был освящен престол центрального алтаря Фото: Игорь КОПЫТОВ

В минувшую субботу, 11 декабря, в Свято-Никольском храме села Панино Киреевского района митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил божественную литургию в честь освящения престола центрального алтаря после реставрационных работ. Освящение центрального алтаря — большое событие для возрождающейся с начала этого года храма с более чем 200-летней историей. Свято-Никольская церковь уникальна тем, что практически никогда не закрывалась. Лишь в 30-е годы власти приостановили ее деятельность, но ненадолго, да еще две недели храм был закрыт во время Великой Отечественной войны.

В Свято-Никольском храме Киреевского района был освящен престол центрального алтаря Фото: Игорь КОПЫТОВ

За последнее время все здесь разительно переменилось. Новый настоятель храма протоиерей Сергий, пришедший сюда по весне, при поддержке прихожан и неравнодушных людей, менее, чем за год успел сделать многое. Организовано отопление, полностью заменена проводка, внутри проведен ремонт, заново переложены полы, отреставрированы элементы внутреннего убранства, церковная утварь.

В Свято-Никольском храме Киреевского района был освящен престол центрального алтаря Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Впереди еще немало дел, - говорит отец Сергий. - В реставрации нуждаются иконы, роспись. По весне планируем заняться фасадными работами — сейчас ищем тем, кто бы нам в этом помог.

В Свято-Никольском храме Киреевского района был освящен престол центрального алтаря Фото: Игорь КОПЫТОВ

В церемонии освящения и литургии субботним утром приняли участие несколько сотен прихожан. А после службы во дворе всех ожидало чаепитие у 40-литрового самовара.

В Свято-Никольском храме Киреевского района был освящен престол центрального алтаря Фото: Игорь КОПЫТОВ

В ближайшие выходные, 19 декабря, всех прихожан Свято-Никольского храма ожидает большой престольный праздник в честь Святителя Николая-Чудотворца.

В Свято-Никольском храме Киреевского района был освящен престол центрального алтаря Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Свято-Никольском храме Киреевского района был освящен престол центрального алтаря Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Свято-Никольском храме Киреевского района был освящен престол центрального алтаря Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Свято-Никольском храме Киреевского района был освящен престол центрального алтаря Фото: Игорь КОПЫТОВ