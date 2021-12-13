Уникальные технологии тульских машиностроителей. Национальный проект «Наука» в ТулаТЕХ. Фото: материалы пресс-служб

Вот и индустриальный партнер НОЦ «ТулаТЕХ» АО «Тулажелдормаш» завершает Год науки и технологий уникальными разработками. Даже не специалисту ясно – они-то и станут главным подспорьем для железнодорожников в следующем году. А ведь так недавно, всего год назад губернатор Тульской области Алексей Дюмин объявил о создании научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» в рамках национального проекта "Наука". НОЦ быстро стал центром притяжения научных идей, промышленных мощностей и технологических проектов на мировом уровне. Проект вошел в Президентский план по осуществлению технологического лидерства России на мировом рынке.

Непростую задачу руководство страны поставило перед железнодорожной отраслью. Нужно увеличить пропускную способность и не допустить рост километров пути с просроченными сроками ремонтов. Очевидно, что ее можно решить только за счет внедрения передовых тульских технологий. В целях выполнения соответствующих поручений Президента Российской Федерации ОАО «РЖД» уже подготовлена и представлена на рассмотрение Правительства Российской Федерации Программа обновления железнодорожного пути всеми видами капитального ремонта и поэтапного вывода путевого комплекса на нормативный уровень на 2022-2024 гг. и на период до 2030 года. Столь пристальное внимание к создателям путевой техники и поддержка РЖД дают уникальную возможность для развития и роста объёмов производства тульской техники. «Тулажелдормаш» (входит в Группу ПТК) не преминул воспользоваться шансом и оперативно представил высокотехнологичные разработки и отправил соответствующие технико-экономические обоснования в адрес ОАО «РЖД». А предложить Группе ПТК действительно есть что – ведь Тулажелдормаш разработал и производит технику, применение которой обеспечивает ремонт 10 километров железнодорожного полотна в сутки. Особая гордость - комплекс глубокой очистки балласта ЩОМ-2000. По сути - это целый высокотехнологичный завод на колесах который сам восстанавливает и ремонтирует железнодорожные пути. Его производительность в 2,5 раза выше, чем у любого другого производителя! Работа такой техники позволяет железнодорожникам облегчить труд, значительно сократить издержки, время, увеличить объемы и качество ремонтов пути. Только затраты на производство работ при этом сокращаются на 35%. На полигонах РЖД тульская путевая машина установила мировой рекорд по скорости и качеству работ, а проведенные ОАО «РЖД» эксплуатационные испытания подтвердили ее эффективность и превосходство по производительности над любыми другими отечественными или зарубежными образцами. Подтвержден и экономический эффект с первого года внедрения. В Группе ПТК успешно реализованы и другие уникальные технологии, соответствующие вызовам и требованиям времени для решения амбициозных задач, стоящих перед российским транспортным комплексом.

Есть заказы – будет и работа, поэтому на заводе смотрят в будущее и ведут работу по проектированию новых машин. Сформирован план научных разработок и производства техники до 2025 года, реализация которого осуществляется в соответствии с планом внедрения технологий ремонтно-путевых работ ОАО «РЖД». Объем финансирования только НИОКР в рамках НОЦ оценивается в 5,8 млрд руб. В нем предусмотрено внедрение технологии капитального ремонта пути третьего уровня с использованием принципиально нового комплекса для замены рельсовых плетей в составе машин РУ-700, МС-700, ЩОМ-2000 и ВПО-С. 10 км ремонта в сутки - именно такая технология определена в качестве задачи в Стратегии транспортного машиностроения Российской Федерации. Мало того, в 2023 году необходимо делать капремонт пути первого уровня с устройством защитного подбалластного слоя, что с успехом может делать тульский ЩОМ с производительностью в три раза выше чем единственный аналог – австрийский AНM-800. Не останавливаясь на достигнутом, c учетом внедрения в технологии высокоскоростной очистки щебнеочистительным комплексом ЩОМ - 3000 в 2024 - 2025году возможен капитальный ремонт пути с темпом не менее пяти километров в сутки!

Группа ПТК по праву считается одним из лидеров среди индустриальных партнеров научно-образовательного центра. Инновационные технологии и рост спроса на технику холдинга говорят сами за себя. Именно поэтому техника наших земляков пользуется спросом за рубежом и в России, куда в ближайшее время будут поставлены шесть новых образцов путевой техники.

Генеральный директор НОЦ «ТулаТЕХ» Анна Степанова. Фото: материалы пресс-служб

«Железнодорожным дорогам России предстоит справляться с возрастающими потоками грузов. РЖД планируют увеличить пропускную способность сети дорог. Для этого требуется глубокая модернизация путей. Инновационные высокотехнологичные передвижные комплексы из Тулы являются оптимальным решением для этих задач», - отметила генеральный директор НОЦ «ТулаТЕХ» Анна Степанова.

Все это подтверждает высокую цель промышленных партнеров научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» в рамках национального проекта «Наука» создать кооперационную структуру мирового уровня по разработке, производству и реализации продукции и технологий, а также достичь технологического превосходства и роста рабочих и научно-технических кадров.

Текст: Олег Камов