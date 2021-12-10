Одновременно на катке могут быть до 150 человек Фото: материалы пресс-служб

Губернский каток в Туле откроется 17 декабря, сообщает правительство области. В этот день покататься на льду можно будет под музыку тульских диджеев в 18:00 и 20:00.

Вход и выход на каток будут раздельными для разведения потоков посетителей. На входе в прокат нужно будет измерить температуру, а войти можно будет только в маске. В павильоне проката поставят рециркуляторы закрытого типа, а на полу нанесут разметку. Каждые два часа в перерывах между сеансами будет проводится санобработка всех контактных поверхностей.

Известно и расписание сеансов: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00. Их продолжительность - 1 час 15 минут. В выходные и праздничные дни в 12:00 на лед будут пускать детей до 10 лет включительно. В декабре и в дни новогодних каникул по пятницам, субботам и праздничным дням добавляется седьмой сеанс – молодежный – в 22:00.

Одновременно на катке могут быть до 150 человек. Чтобы на него попасть, нужно будет бесплатно забронировать билет на сайте или получить его в пункте регистрации на входе.

Во избежание очередей билеты будут распределяться в равном соотношении: 75 билетов – через онлайн-бронирование на сайте и 75 - в пункте регистрации. Забронировать их можно будет не ранее, чем за два часа до начала каждого сеанса и не более трех на один адрес электронной почты или номер телефона. А получить в пункте регистрации - только за 1 час и один билет в руки.

Также в прокат предоставляется 250 пар коньков с 26 по 48 размер. После каждого использования пару дезинфицируют.