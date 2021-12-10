Писатель Александр Лапин рассказал о будущем романе, посвященном Лаврентию Берии

«Секс и бомба Лаврентия Берии»: писатель Александр Лапин рассказал о будущем романе

Накануне писатель Александр Лапин побывал в студии телеканала «Россия 24» и в интервью рассказал, почему решил собрать свои произведения в единый четырехтомник «Избранное», а также поделился творческими планами.

Сейчас к изданию готовится новая книга о погружении в советские архивы и причинах, почему автор решил написать первый документальный роман о такой противоречивой фигуре, как Лаврентий Берия. Книга будет носить название «Секс и бомба Лаврентия Берии» и при удачном стечении обстоятельств выйдет осенью 2022 года.