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Общество10 декабря 2021 10:36

Писатель Александр Лапин рассказал о будущем романе, посвященном Лаврентию Берии

Творческими планами писатель поделился в студии телеканала «Россия 24»
Источник:kp.ru
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«Секс и бомба Лаврентия Берии»: писатель Александр Лапин рассказал о будущем романе

«Секс и бомба Лаврентия Берии»: писатель Александр Лапин рассказал о будущем романе

Накануне писатель Александр Лапин побывал в студии телеканала «Россия 24» и в интервью рассказал, почему решил собрать свои произведения в единый четырехтомник «Избранное», а также поделился творческими планами.

Сейчас к изданию готовится новая книга о погружении в советские архивы и причинах, почему автор решил написать первый документальный роман о такой противоречивой фигуре, как Лаврентий Берия. Книга будет носить название «Секс и бомба Лаврентия Берии» и при удачном стечении обстоятельств выйдет осенью 2022 года.

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