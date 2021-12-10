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Происшествия10 декабря 2021 9:21

В Тульской области обнаружили обезглавленный труп подполковника Росгвардии

Тело мужчины обнаружили после двух недель поисков
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области обнаружили обезглавленный труп подполковника Росгвардии

В Тульской области обнаружили обезглавленный труп подполковника Росгвардии

Фото: материалы пресс-служб

Известно, что оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа, пропал еще 18 ноября. Он вышел из дома после конфликта с бывшей супругой.

На днях тело нашли в заброшенном дачном доме неподалеку от села Анишино под Тулой. У мужчины отсутствовали кисти рук и голова, а на груди и ногам обнаружили осколочные ранения. Также на месте следователи нашли рычаг взрывателя от гранаты, предохранительное кольцо и поражающие элементы.

Предположительная причина смерти — несчастный случай. Окончательные выводы будут сделаны по итогам криминалистической экспертизы.

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