В Новомосковске продолжается строительство регионального Центра одаренных детей «Созвездие». Фото: Сергей Блинов.

Этот проект, напомним, осуществляется во исполнение поручения президента о создании образовательных центров – центров одаренных детей. В нашей области он реализуется при финансовой поддержке компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

Камень в основание образовательного центра был заложен в 2020 году, в конце того же года приступили к его строительству. На сегодняшний день уже ведутся внутренние работы в учебном и спальном корпусах, завершается возведение спортивного комплекса.

- Мы видим, что строительство идет полным ходом, - прокомментировал Валерий Шерин. - До конца текущего года должны быть завершены все монолитные работы, закрыт теплый контур, пущено отопление, чтобы можно было полноценно продолжать отделочные работы и сдать объект в июне 2022 года.

По словам председателя Совета директоров компании «ЕвроХим» Игоря Нечаева, сейчас строительство переходит на стадию отделочных работ и вопросов интерьера, что не менее важно.

В Новомосковске продолжается строительство регионального Центра одаренных детей «Созвездие». Фото: Сергей Блинов.

- Сейчас переходят к вопросам дизайна, оформления классов - чтобы нашим ребятам было здесь хорошо, комфортно учиться, проживать, заниматься спортом и отдыхать. И все, что нужно для того, чтобы это был самый современный образовательный центр, по крайней мере в Центральной России, мы сделаем, - заверил Игорь Нечаев.

Соглашение о строительстве было подписано между правительством региона и компанией «ЕвроХим» в июне 2020 года. Общая стоимость проекта – 1 миллиард рублей. В структуре центра будут действовать школа полного дня с возможностью круглосуточного проживания и образовательный центр с возможностью проведения профильных смен. Кроме того, в «Созвездии» предусмотрено все необходимое для уроков и внеурочной деятельности, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом.

В Новомосковске продолжается строительство регионального Центра одаренных детей «Созвездие». Фото: Сергей Блинов.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева:

- Основные направления, по которым ребята будут заниматься в Новомосковском центре, – естественно-научное, математическое и цифровое. К началу следующего учебного года он будет укомплектован педагогами, конкурсный набор уже начат. Центр «Созвездие» будет способствовать достижению целей национального проекта «Образование» в регионе, – подчеркнула Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.