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Общество10 декабря 2021 6:16

Следом за представителями ТЦ петицию с просьбой отменить QR-коды подписали тульские рестораторы

Более 500 туляков подписали петицию в ресторанах и кафе
Игорь КОПЫТОВ
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Следом за представителями ТЦ петицию с просьбой отменить QR-коды подписали тульские рестораторы

Следом за представителями ТЦ петицию с просьбой отменить QR-коды подписали тульские рестораторы

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Представители региональной ассоциации рестораторов создали в интернете петицию, в которой они просят отменить QR-коды для посетителей заведений общественного питания. Только за первые сутки ее подписали 515 человек.

По мнению авторов, после введения меры выручка ресторанов и кафе упала более чем на 70%. Предприниматели уточняют, что владельцы помещений ни разу не пошли им на уступки и не снизили цены, переговоры о предоставлении скидок тоже ни к чему не привели. Кроме того, многие корпоративные клиенты аннулируют бронирования на новогодние корпоративы, ссылаясь на отсутствие QR-кодов у сотрудников.

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