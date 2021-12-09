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Происшествия9 декабря 2021 8:45

В Туле начался суд на студентом, готовящим убийство преподавателя и однокурсников

Молодому человеку грозит до 20 лет колонии
Елена Иргиз
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На скамье подсудимых - 18-летний бывший студент филфака

На скамье подсудимых - 18-летний бывший студент филфака

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле начался суд по уголовному делу о подготовке вооруженного нападения на один из вузов города. На скамье подсудимых - 18-летний бывший студент филфака.

По версии следствия, первокурсник хотел убить двух студентов и преподавателя вуза. Молодой человек заранее приобрел огнестрельное оружие, но реализовать планы ему не удалось. В декабре 2020 года парня задержали сотрудники ФСБ, когда он учился стрелять в лесу у поселке Ильинка под Тулой.

Подсудимый находится под стражей. За подготовку к такому преступлению ему грозит до 20 лет колонии.

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