В Туле начался суд на студентом, готовящим убийство преподавателя и однокурсников

На скамье подсудимых - 18-летний бывший студент филфака Фото: Алексей ФОКИН

В Туле начался суд по уголовному делу о подготовке вооруженного нападения на один из вузов города. На скамье подсудимых - 18-летний бывший студент филфака.

По версии следствия, первокурсник хотел убить двух студентов и преподавателя вуза. Молодой человек заранее приобрел огнестрельное оружие, но реализовать планы ему не удалось. В декабре 2020 года парня задержали сотрудники ФСБ, когда он учился стрелять в лесу у поселке Ильинка под Тулой.

Подсудимый находится под стражей. За подготовку к такому преступлению ему грозит до 20 лет колонии.