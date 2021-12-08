ВТБ: спрос на ипотеку в Центральном федеральном округе вырос на 15%

Спрос на ипотеку в Центральном федеральном округе вырос на 15%.

Средний чек ипотеки по ЦФО за 11 месяцев составил 2,2 млн рублей - почти на четверть больше, чем средний чек за аналогичный период 2020 года.

Продолжает сохранять популярность программа ипотеки с господдержкой. В этом году в ЦФО на ее долю приходится треть продаж. Сумма выдач по ипотеке с господдержкой по итогам 11 месяцев 2021 года достигла 21,7 млрд рублей. Выдачи заемных средств по госпрограмме для семей с детьми в текущем году составили 4,4 млрд рублей. По обновленным условиям этой программой могут воспользоваться пары даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. (Напомним, в сентябре ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, а по семейной ипотеке ставка теперь - от 4,7%).

Десятую часть общего объема выдач по ипотеке в ЦФО в 2021 году получили жители Тульской области. С января по ноябрь тулякам выдано 2,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 6 млрд рублей. Средний чек по сравнению с 2020 годом вырос на 21% и достиг отметки 2,3 млн рублей. Выдачи по ипотеке с господдержкой составили почти треть от общей суммы – 1,8 млрд рублей. По программе семейной ипотеки выдано 310 млн рублей.

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- ВТБ предоставляет большой выбор возможностей для улучшения жилищных условий. Для нас важно обеспечить людям доступность жилья. Поэтому несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, когда большинство игроков рынка начали повышать ставки по базовым программам, нам удается их сдерживать за счет собственных ресурсов. Сегодня наши условия по ипотеке одни из лучших на рынке, как по собственным, так и по госпрограммам, - отметила Светлана Мужичкова, управляющий банка ВТБ в Тульской области, старший вице-президент.

В целом по России за 11 месяцев текущего года ВТБ выдал ипотечных кредитов более чем на один триллион рублей, что является историческим рекордом. По оценкам аналитиков банка, российские заемщики с января по ноябрь 2021 года оформили 5,1 трлн рублей кредитов на жилье.