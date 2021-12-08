Молодые специалисты «ЕвроХима» стали лауреатами на форуме гражданского участия #МыВместе

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» предпринимателя Андрея Мельниченко стала лауреатом престижной премии #МыВместе. Премия проводится при поддержке Президента РФ в целях содействия достижению Национальных целей развития России, развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

За активную реализацию практик корпоративного волонтёрства и программу #20ДобрыхДелЕвроХима в российских регионах дипломом #МыВместе награждён Совет молодых специалистов «ЕвроХима».

- Эта награда молодым активистам «ЕвроХима» присуждена за прекрасные добровольческие проекты, реализованные ими в самых различных регионах России, от Заполярья до Кавказа, - заявил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев, вручая диплом лауреата премии волонтёрам.

В 2021 году компании «ЕвроХим» исполнилось 20 лет. В честь юбилея на всех предприятиях была развёрнута волонтёрская программа #20ДобрыхДелЕвроХим. Самые обычные работники компании вызвались быть волонтёрами, чтобы помогать больницам, школам, социальным учреждениям и просто местным жителям.

При поддержке оперативного штаба компании волонтёры оказывали помощь учреждениям здравоохранения и образования, реализовали многочисленные экологические и спортивные мероприятия, онлайн-проекты для детей и молодёжи, проводили акции по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в каждом городе присутствия, посещали приюты животных, устраняли последствия снегопада в детских садах и многое другое.

В Новомосковске самым крупным представителем компании «ЕвроХим» является Новомосковский Азот. Одна из многочисленных волонтерских акций наших земляков уже ранее была отмечена внутрикорпоративной наградой на слете молодых специалистов в городе Сочи. А теперь новомосковцы стали лауреатами премии форума гражданского участия #МыВместе.

Президент Владимир Путин в своём благодарственном письме оценил достижения добровольцев «ЕвроХима»: «Благодарю Вас за бескорыстный вклад в проведение всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции».