Компания «ESTM»: движение к новым горизонтам

Компании «ESTM» принадлежит 75% российского рынка колтюбинговых труб. Затем фото зубова Максима: Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Сергеевич Зубов.

За этот период первый резидент ОЭЗ - компания «Энгельсспецтрубмаш» (ESTM), грамотно опираясь на отечественные разработки, достигла значительных успехов на пути импортозамещения. На сегодня «ESTM» принадлежит 75% российского рынка колтюбинговых труб и 100 % лифтовых колонн - труб, которые опускают в скважину для добычи нефти и газа.

Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов.

- Мы работаем в условиях жесткой конкуренции с производителями из США и КНР. Только высокое качество и конкурентная цена являются нашими преимуществами, - говорит генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов. – Ранее российским заказчикам приходилось работать с поставщиками колтюбинга из США и Китая, ждать заказ по несколько месяцев. Спрос на трубы ГНКТ в нашей стране велик, зависимость от них в российском нефтегазодобывающем секторе критическая.

Наше производство ничем не уступает американским и китайским аналогам. Срок получения заказа сократился с 4 месяцев до 4-14 дней.

Запуск первой производственной линии состоялся в 2017 году, На этапе строительства завода было вложено около 2 млрд рублей, и в ближайшие три года мы планируем инвестировать еще порядка 500 млн рублей в монтаж и запуск второй производственной линии.

- С первых дней работы мы стремимся быть лучшими на рынке колтюбинговых технологий, - продолжает Максим Сергеевич. - Надежные мировые поставщики оборудования и материалов, команда превосходных специалистов, контроль качества на каждом этапе производства – совокупность этих факторов обеспечивают высокий уровень нашей конечной продукции.

- Максим Сергеевич, на первых порах сырье для продукции предприятия поставлялось из Европы. Какова сейчас ситуация по взаимодействию с отечественными производителями металла?

- Сегодня могу констатировать, что мы постепенно уходим от зарубежных поставщиков. В этом году вышли на показатель 50/50, т. е. половина нашей продукции производится из отечественного сырья, его доля будет только расти. Российская сталь ничем не уступает импортным аналогам – об этом говорят наши заказчики.

Надеемся, что со временем мы полностью будем работать только с отечественными производителями сырья. Кстати, в 2021-м мы на внутреннем рынке увеличили объемы поставок нашей продукции на 20-25% по сравнению с предыдущим годом.

Одним из главных событий уходящего года для предприятия стало получение Сертификата на использование официальной Монограммы API.

- А как обстоит дело в экспортном сегменте?

- Одним из главных событий уходящего года для нас стало получение Сертификата на использование официальной Монограммы API. Он подтверждает, что производство ГНКТ на заводе «ESTM» соответствует международным стандартам и лучшим мировым практикам. Иными словами, выполняются все нормативные требования к производству, испытаниям механических свойств и неразрушающему контролю ГНКТ марок СТ70, СТ80, СТ90, СТ100 и СТ110, производимых по технологии непрерывного проката.

Монограмма API ценится нашими заказчиками, поскольку по стандартам API работает весь мир и наличие этого сертификата - необходимое условие поставки наших труб на международный рынок.

Мы активно работаем не только со странами СНГ, но и «осваиваем» Ближний Восток: уже состоялось несколько поставок нашей продукции в ОАЭ и Турцию - происходит значительное расширение экспортных горизонтов. Более того, сейчас готовимся к открытию нашего представительства в Эмиратах, где будет и офис, и склад одновременно. Мы видим, что есть большая заинтересованность в нашей продукции.

- Осенью 2021 года на Х Петербургском международном газовом форуме ESTM представил свою инновационную продукцию, разработанную в рамках импортозамещения…

- Да, это так. Мы презентовали наши новые разработки: помимо того, что мы производим собственно колтюбинговые трубы, сейчас выходим на уровень комплексных поставок продукции, в которую входит не только труба, но и оборудование по автономному управлению скважинами, которое может без участия человека обслуживать до 5 скважин одновременно, и при этом удаленно передавать все параметры. Это продукт пока не имеет аналогов в России, к нему проявили большой интерес «Газпром» и другие компании, которые присутствовали на этом форуме. В настоящее время проходит опытная эксплуатация, и одна из наших главных задач на будущий год - выйти на уровень комплексных поставок данного оборудования.

- Что еще в планах на 2022 год?

- Сейчас мы активно прорабатываем тему применения наших труб при обустройстве месторождений, т. е. их использование в качестве быстровозводимых промысловых трубопроводов. Потребность в этом со стороны наших нефтегазовых флагманов существует большая: такая технология в России пока не используется, и мы будем активно прорабатывать этот вопрос! Это одна из наших основных задач на 2022-2023 годы. Еще одно новое и важное направление – бурение на колтюбинговой трубе. Это технология сложная, но востребованная: сейчас этим в нашей стране занимается только компания «Сургутнефтегаз». В прошлом году мы поставили им 9 единиц такой специализированной продукции, но на подходе и другие отечественные участники нефтегазового сегмента.

Это очередные поступательные шаги для нашей компании, которые, несомненно, мотивируют стремиться к новым успехам!

Компания «Энгельсспецтрубмаш» достигла значительных успехов на пути импортозамещения.

- Мы не раз бывали на вашем заводе, впечатляет технологичность, масштаб, безупречная организация труда…

– Многих наш завод по-хорошему впечатляет! С первого дня работы мы демонстрируем высокий уровень организации производственного процесса. У предприятия есть все возможности по расширению производства. У нас есть важная мотивация, которая не давала нам останавливаться даже в период пандемии. Уже сейчас известно, что к 2030 году объем рынка колтюбинга вырастет более чем в 3,5 раза. Значит, надо расти и развиваться, идти в ногу со временем, иногда действовать на опережение. Увеличение производственных мощностей нашего завода улучшит ситуацию в нефте-газовом секторе в контексте импортозамещения и повысит рентабельность российских сервисных компаний.

Планов много, будем работать!

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