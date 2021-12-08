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Общество8 декабря 2021 6:00

Компания «ESTM»: движение к новым горизонтам

Пять лет назад на международном экономическом форуме в Сочи было принято решение о создании на территории ОЭЗ «Узловая» завода по производству гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) для нефте- и газодобывающей промышленности
Михаил КОПАНИЦА
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Компании «ESTM» принадлежит 75% российского рынка колтюбинговых труб. Затем фото зубова Максима: Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Сергеевич Зубов.

Компании «ESTM» принадлежит 75% российского рынка колтюбинговых труб. Затем фото зубова Максима: Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Сергеевич Зубов.

За этот период первый резидент ОЭЗ - компания «Энгельсспецтрубмаш» (ESTM), грамотно опираясь на отечественные разработки, достигла значительных успехов на пути импортозамещения. На сегодня «ESTM» принадлежит 75% российского рынка колтюбинговых труб и 100 % лифтовых колонн - труб, которые опускают в скважину для добычи нефти и газа.

Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов.

Генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов.

- Мы работаем в условиях жесткой конкуренции с производителями из США и КНР. Только высокое качество и конкурентная цена являются нашими преимуществами, - говорит генеральный директор ООО «ESTM» Максим Зубов. – Ранее российским заказчикам приходилось работать с поставщиками колтюбинга из США и Китая, ждать заказ по несколько месяцев. Спрос на трубы ГНКТ в нашей стране велик, зависимость от них в российском нефтегазодобывающем секторе критическая.

Наше производство ничем не уступает американским и китайским аналогам. Срок получения заказа сократился с 4 месяцев до 4-14 дней.

Запуск первой производственной линии состоялся в 2017 году, На этапе строительства завода было вложено около 2 млрд рублей, и в ближайшие три года мы планируем инвестировать еще порядка 500 млн рублей в монтаж и запуск второй производственной линии.

- С первых дней работы мы стремимся быть лучшими на рынке колтюбинговых технологий, - продолжает Максим Сергеевич. - Надежные мировые поставщики оборудования и материалов, команда превосходных специалистов, контроль качества на каждом этапе производства – совокупность этих факторов обеспечивают высокий уровень нашей конечной продукции.

- Максим Сергеевич, на первых порах сырье для продукции предприятия поставлялось из Европы. Какова сейчас ситуация по взаимодействию с отечественными производителями металла?

- Сегодня могу констатировать, что мы постепенно уходим от зарубежных поставщиков. В этом году вышли на показатель 50/50, т. е. половина нашей продукции производится из отечественного сырья, его доля будет только расти. Российская сталь ничем не уступает импортным аналогам – об этом говорят наши заказчики.

Надеемся, что со временем мы полностью будем работать только с отечественными производителями сырья. Кстати, в 2021-м мы на внутреннем рынке увеличили объемы поставок нашей продукции на 20-25% по сравнению с предыдущим годом.

Одним из главных событий уходящего года для предприятия стало получение Сертификата на использование официальной Монограммы API.

Одним из главных событий уходящего года для предприятия стало получение Сертификата на использование официальной Монограммы API.

- А как обстоит дело в экспортном сегменте?

- Одним из главных событий уходящего года для нас стало получение Сертификата на использование официальной Монограммы API. Он подтверждает, что производство ГНКТ на заводе «ESTM» соответствует международным стандартам и лучшим мировым практикам. Иными словами, выполняются все нормативные требования к производству, испытаниям механических свойств и неразрушающему контролю ГНКТ марок СТ70, СТ80, СТ90, СТ100 и СТ110, производимых по технологии непрерывного проката.

Монограмма API ценится нашими заказчиками, поскольку по стандартам API работает весь мир и наличие этого сертификата - необходимое условие поставки наших труб на международный рынок.

Мы активно работаем не только со странами СНГ, но и «осваиваем» Ближний Восток: уже состоялось несколько поставок нашей продукции в ОАЭ и Турцию - происходит значительное расширение экспортных горизонтов. Более того, сейчас готовимся к открытию нашего представительства в Эмиратах, где будет и офис, и склад одновременно. Мы видим, что есть большая заинтересованность в нашей продукции.

- Осенью 2021 года на Х Петербургском международном газовом форуме ESTM представил свою инновационную продукцию, разработанную в рамках импортозамещения…

- Да, это так. Мы презентовали наши новые разработки: помимо того, что мы производим собственно колтюбинговые трубы, сейчас выходим на уровень комплексных поставок продукции, в которую входит не только труба, но и оборудование по автономному управлению скважинами, которое может без участия человека обслуживать до 5 скважин одновременно, и при этом удаленно передавать все параметры. Это продукт пока не имеет аналогов в России, к нему проявили большой интерес «Газпром» и другие компании, которые присутствовали на этом форуме. В настоящее время проходит опытная эксплуатация, и одна из наших главных задач на будущий год - выйти на уровень комплексных поставок данного оборудования.

- Что еще в планах на 2022 год?

- Сейчас мы активно прорабатываем тему применения наших труб при обустройстве месторождений, т. е. их использование в качестве быстровозводимых промысловых трубопроводов. Потребность в этом со стороны наших нефтегазовых флагманов существует большая: такая технология в России пока не используется, и мы будем активно прорабатывать этот вопрос! Это одна из наших основных задач на 2022-2023 годы. Еще одно новое и важное направление – бурение на колтюбинговой трубе. Это технология сложная, но востребованная: сейчас этим в нашей стране занимается только компания «Сургутнефтегаз». В прошлом году мы поставили им 9 единиц такой специализированной продукции, но на подходе и другие отечественные участники нефтегазового сегмента.

Это очередные поступательные шаги для нашей компании, которые, несомненно, мотивируют стремиться к новым успехам!

Компания «Энгельсспецтрубмаш» достигла значительных успехов на пути импортозамещения.

Компания «Энгельсспецтрубмаш» достигла значительных успехов на пути импортозамещения.

- Мы не раз бывали на вашем заводе, впечатляет технологичность, масштаб, безупречная организация труда…

– Многих наш завод по-хорошему впечатляет! С первого дня работы мы демонстрируем высокий уровень организации производственного процесса. У предприятия есть все возможности по расширению производства. У нас есть важная мотивация, которая не давала нам останавливаться даже в период пандемии. Уже сейчас известно, что к 2030 году объем рынка колтюбинга вырастет более чем в 3,5 раза. Значит, надо расти и развиваться, идти в ногу со временем, иногда действовать на опережение. Увеличение производственных мощностей нашего завода улучшит ситуацию в нефте-газовом секторе в контексте импортозамещения и повысит рентабельность российских сервисных компаний.

Планов много, будем работать!

estm-tula.com

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