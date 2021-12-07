Городские депутаты приняли участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия обороны Тулы

В церемонии возложения на Спасском кладбище приняли участие заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, депутаты Ольга Зайцева и Сергей Кожевников.

В церемонии возложения цветов к братскому захоронению на Спасском кладбище приняли участие заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов, депутаты Ольга Зайцева и Сергей Кожевников, сотрудники главного управления по Зареченскому территориальному округу, жители.

– В этом году мы отмечаем важные памятные даты: 80-летие обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны и 45-летие присвоения высокого звания «город-герой». Для истории тульского края эти события имеют огромное значение. Наши земляки проявили невероятное мужество, стойкость и отвагу и не дали врагу захватить город. Память о подвиге туляков в годы Великой Отечественной войны священна и будет вечно жить в наших сердцах, – подчеркнул Алексей Ионов.

Александр Фаистов возложил цветы к Братскому захоронению воинов в пос. Михалково.

Депутат Тульской городской Думы Александр Фаистов принял участие в мероприятии, посвященном 80-летию обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны. Он возложил цветы к Братскому захоронению воинов в пос. Михалково. Здесь покоятся те, кто погиб при обороне Тулы в 1941 году.

Участие в митинге у офицерского захоронения на Всехсвятском кладбище принял депутат Тульской городской Думы Сергей Конов.

В Советском территориальном округе митинг прошел у офицерского захоронения на Всехсвятском кладбище. Участие в мероприятии приняли ветераны, депутат Тульской городской Думы Сергей Конов, жители округа. Сергей Александрович поблагодарил ветеранов за вклад в победу над фашизмом, призвал молодое поколение бережно хранить память об исторических событиях.

Сергей Кузнецов возложил цветы в сквере в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мясново.

Депутат Тульской городской Думы Сергей Кузнецов возложил цветы в сквере в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мясново и в «Партизанской деревне». Именно здесь находится противотанковый ров, который стал препятствием на пути войск Гудериана.

Ольга Фадеева и Александр Маринков почтили память защитников Тулы в Пролетарском округе.

Ольга Фадеева и Александр Маринков, сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу, жители возложили венки и цветы к мемориальному комплексу у завода «Штамп» и братской могиле воинов, погибших при обороне Тулы в 1941 году. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших за Родину, к мемориалам возложили цветы.