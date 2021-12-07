Дело Контрабаева — Черноусова: где находится РИСЗ ТО? По мнению защиты, поиски следствия шли не в том направлении Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что бывшему экс-председателю регионального комитета по инновациям и информатизации Артуру Контрабаеву вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю Алексею Черноусову вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который начал разрабатываться в 2005 году, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая более 20 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм (что, как выясняется, не соответствует действительности). После этого компания, в рамках тестирования запатентованной в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», передала один из ее модулей - «Электронная регистратура» - который был развернут в тульских медучреждениях также в 2012 году. Весной 2013 конкурс на создание РИСЗ ТО выиграла компания Черноусова, предложив наименьшую цену, а в конце лета контракт был сдан. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны. В рейтинге субъектов РФ, который ведется федеральным минздравом – Тульская область не первый год занимает первое место по цифровизации здравоохранения (https://it.tularegion.ru/press_center/news/tulskaya-oblast-zanimaet-1-mesto-po-tsifrovoy-transformatsii/), граждане области уже с 2013 года пользуются порталом Доктор71 (www.doctor71.ru).

Примечательный факт: заказчик в лице Правительства Тульской области (признанное по данному уголовному делу потерпевшим) претензий к Черноусову и его компании «Смарт Дельта Системс» не имеет, и заключило, что РИСЗ ТО была создана и давно эксплуатируется, и естественно не идет речи о каком-то нанесенном ущербе…

Первым свои показания дала Марина Парамонова, работавшая в период с 2006 по 2013 год в должности главврача ГУЗ «Липковская больница». Она заявила, что в конце 2012 года в данное медучреждение началась поставка оборудования, прокладывалась оптоволоконная сеть, устанавливались инфоматы. Но далее, как уже было неоднократно в ходе данного судебного процесса, свидетелю, начали задаваться вопросы, относящиеся не к ее профессиональному образованию. Как работал сервер? Был ли установлен дистрибутив? Как происходила настройка резервной базы?

- Я не программист, и этих тонкостей не знаю, - заявила Марина Анатольевна. А что еще в данном случае может сказать человек, не имеющий специального технического образования? Допрос других свидетелей проходил в уже привычном рутинном ключе: все они сообщали суду, что в их медучреждениях поставлялось и устанавливалось оборудование, и последовательно внедрялись модули РИСЗ, и все работало и работает…

Некоторое разнообразие в течение судебного процесса внесли показания Льва Лосева, главного врача ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н. П. Каменева»:

- Все необходимое оборудование было поставлено нам еще в 2011 году, но длительное время оно лежало на складах, - заявил Лев Викторович. - Дело в том, что психиатрическая служба имеет свою специфику: мы обязаны сохранять тайну наших пациентов, и не можем работать в общем контуре региональной информационной системы. До середины 2016 года наши IT-специалисты совместно с сотрудниками МИАЦ разрабатывали возможность работы в закрытом контуре. Это не касалось разработчика РИСЗ. Адаптация проходила сложно, но сейчас РИСЗ ТО в нашем учреждении работает полноценно: действуют модули электронной записи на прием, стационара, электронной медицинской карты и т.д. Подчеркну, мы сразу хотели работать с этой информационной системой: цифровые технологии – это передовая вещь. И я знаю, что ни у кого из моих коллег по ЦФО нет такой качественной централизованной программы: здравоохранению Тульской области действительно повезло, что в его структуре используется такой продукт.

Олег Никуленко, адвокат Алексея Черноусова.

Олег Никуленко, адвокат Алексея Черноусова:

- Были допрошены свидетели, которые работали или работают в медицинских учреждениях, входящие только в приложение №1 технического задания к Госконтракту № 2013-1 – т.е. в тех, где компания «Смарт Дельта Системс» не должна была проводить какие-либо работы или оказывать какие-либо услуги: вышеуказанный контракт это не предусматривал. Ее обязанность заключалась только в предоставлении прав на использование объектов интеллектуальной собственности, что и было сделано. Эти права предоставлялись комплексно, передаваясь от заказчика к исполнителю в рамках лицензионного соглашения, а информатизацию в данных медучреждениях производил Центр информационных технологий Тульской области.

Было подтверждено, что впоследствии никаких проблем в части использования прав региональной информационной системы (в 2014, 2015 гг. и т.д., когда у них появлялись дополнительные модули РИСЗ ТО) в медучреждениях не возникало, и какие-либо дополнительные деньги за использование этих прав не платились. Все остальное, что происходило на допросах данных свидетелей, отношения к предмету доказывания в рамках предъявленного обвинения не имеет.

После того, как все заявленные свидетели на отчетные судебные заседания дали свои показания, гособвинитель перешел к исследованию письменных доказательств. Были оглашены протоколы осмотра компьютерных дисков, полученных в ЦИТ в ходе проведения обыска. По мнению стороны защиты, изучая эти диски вместе с экспертом Бабаниным (который в тот момент экспертом не являлся), следователь допустил оценочные суждения, что на них содержится не РИСЗ ТО: якобы не хватает каких-то компонентов, не открываются файлы и т.п. Адвокатом Никуленко было заявлено ходатайство об исключении из уголовного дела этого протокола досмотра, поскольку, по мнению защиты, данное доказательство было получено с нарушением закона: фактически следователь вместо осмотра предмета провел следственный эксперимент с привлечением лица, которому не были разъяснены права в соответствии с УПК РФ, не было совершено предупреждение об уголовной ответственности.

Также Олег Никуленко заявил ходатайство о проведении следственного эксперимента в соответствии с нормами УПК РФ, в присутствии специалистов ЦИТ и «Смарт Дельта Системс» с целью установления реального содержания дисков и работоспособности того, что на них есть. Но суд ответил отказом. Тогда адвокат Токарев заявил ходатайство о проведении следственного эксперимента по исследованию РИСЗ ТО в Центре обработки данных Тульской области, где находятся серверы, на которых, в соответствии с Госконтрактом № 2013-1, и должна была быть установлена региональная информационная система. Основной довод защиты: в течение всего следствия, и сейчас в суде, осуществлялись попытки поиска РИСЗ ТО в самых различных направлениях: в медучреждениях, на каких-то дисках, компьютерах… В то время, когда, в соответствии с контрактом, региональная информационная система здравоохранения находится в одном единственном месте – в ЦОД ТО, и именно оттуда предоставляются права доступа к удаленной связи для медучреждений.

Поддержал ходатайство и Черноусов. Он обратил внимание, что РИСЗ, которая содержит персональные данные всех жителей региона находится только в защищенном ЦОД и нигде в другом месте находиться не может по закону. Поэтому поиски ее в любом другом месте, как это делало следствие – на каких-то дисках, идет в разрез с федеральным законом 152-ФЗ. Ее там не должно быть – это особо охраняемая информация. И то, что следствие не нашло РИСЗ на дисках, говорит о ее надежной защите. Но следствие не пошло искать РИСЗ там, где оно должно быть... Странное поведение.

Но суд пока отказался рассматривать это ходатайство, и вернется к нему после предоставления всех доказательств со стороны прокурора.