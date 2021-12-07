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Общество7 декабря 2021 6:00

Утром 7 декабря Тула встала в восьмибалльных пробках

Снегопад парализовал движение транспорта на улицах города
Игорь КОПЫТОВ
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Утром 7 декабря Тула встала в восьмибалльных пробках. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Утром 7 декабря Тула встала в восьмибалльных пробках. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Движение практически парализовано на улице Металлургов по направлению к центру на участке от проезда Гастелло до съезда на Восточный обвод, а также на улице Октябрьской от перекрестка с М. Горького до Зареченского моста. Также гигантская пробка образовалась по движению к центру на проспекте Ленина.

Также стоит участок улицы Пролетарской от выезда с Пролетарской площадки до центра.

Утром 7 декабря Тула встала в восьмибалльных пробках

Утром 7 декабря Тула встала в восьмибалльных пробках

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