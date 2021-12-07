Утром 7 декабря Тула встала в восьмибалльных пробках. Фото: Арина ВОРОНЦОВА.

Движение практически парализовано на улице Металлургов по направлению к центру на участке от проезда Гастелло до съезда на Восточный обвод, а также на улице Октябрьской от перекрестка с М. Горького до Зареченского моста. Также гигантская пробка образовалась по движению к центру на проспекте Ленина.

Также стоит участок улицы Пролетарской от выезда с Пролетарской площадки до центра.