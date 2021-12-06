«ЕвроХим» примет участие в «Женевских чтениях». Фото: Алексей Клиндухов.

С 6 по 9 декабря в Женеве состоится первая международная конференция по развитию многостороннего сотрудничества в области Целей устойчивого развития «Женевские чтения ЦУР».

Участники обсудят вопросы достижения целей устойчивого развития в период пандемии COVID-19. Изучат лучшие практики субъектов РФ по интеграции Целей в социальные инициативы, ключевые тренды и роль бизнеса в целом.

В «Женевских чтениях» примут участие представители стран Евразийского экономического союза, международных организаций UN OG, ECOSOC, Geneva SDG Lab, Общественной палаты РФ, РСПП и Агентства социальной информации. Крупные производственные компании Philip Morris, Sivil BioScience, «ЕвроХим» – лидеры промышленных отраслей, расскажут о своих практиках корпоративного волонтёрства, успешных форматах партнёрства бизнеса, государственной власти и некоммерческого сектора.

Компания «ЕвроХим» представит на конференции социальную программу #20ДобрыхДелЕвроХим, реализованную в год 20-летия компании и направленную на развитие культуры взаимопомощи, поддержку социальных инициатив, помощь людям и улучшение качества жизни.