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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с 80-летием обороны Тулы. В своей телеграмме глава государства отметил, что эта оборонительная операция задержала важные силы врага и во многом предопределила победный итог битвы за Москву.

Оборона Тулы завершилась контрнаступлением, которое позволило отбросить немецкие войска от стен Москвы, сорвав все планы врага по захвату столицы. Путин также подчеркнул, что на протяжении многих столетий Тула играла важную роль в укреплении государственности и в приумножении ратной славы Отчизны.

"Долгие дни и ночи его защитники – бойцы и командиры Красной Армии, Тульский рабочий полк, участники истребительных батальонов – проявляли исключительную отвагу и мужество, самоотверженно сражались за каждую пядь родной земли. И город оружейников выстоял, не сдался. Оборона Тулы позволила сковать мощные силы противника и во многом предопределила победный итог битвы за Москву", - отметил президент.

В заключении глава государства сказал, что российский народ всегда будет помнить и чтить подвиг туляков, хранить память обо всех, сражавшихся за Родину, и добавил самые теплые слова признания и уважения ветеранам Великой Отечественной войны.