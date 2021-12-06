Общественного транспорта в Туле стало больше Фото: Игорь КОПЫТОВ

Общественный транспорт для жителей окраин больших городов - наверное, извечная проблема. Строятся новые жилые комплексы, микрорайоны, и вопрос транспортного обеспечения оказывается одним из животрепещущих, наряду с новыми дорогами и созданием социальной инфраструктуры.

На сегодняшний день, по словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Ярцева, Тулу и ближайший пригород обслуживает порядка 700 единиц общественного транспорта, включая 220 автобусов, работающих по регулируемому тарифу с предоставлением всех льгот (для сравнения, в 2019 — всего 86). Причем, что немаловажно, 130-ти машинам менее 5 лет. Каждый год появляются новые маршруты, продлеваются уже существующие, дабы удовлетворить потребности жителей окраин.

Так, в 2021 году администрацией города были организованы новые регулярные автобусные маршруты. Например, № 8 «Автостанция «Восточная» - 18-й проезд», на котором сегодня курсирует 6 машин. Маршрут № 40 «Завод РТИ - д. Бежка» с 14 единицами, так что интервал движения составляет порядка 15 минут.

Микрорайон «Левобережный» с Московским вокзалом по весне связал новый коммерческий маршрут № 56, который сейчас обслуживают 6 машин.

Общественного транспорта в Туле стало больше Фото: Игорь КОПЫТОВ

Больше льготных автобусов!

Принимаются и меры по увеличению количества единиц транспорта на уже существующих маршрутах. Так, в апреле 2021 года стало больше автобусов № 5 «Областной роддом - мкр. Левобережный». Ставшую крайне популярной и востребованной сразу же после появления в конец 2019 года «Семерку» - «З-д РТИ - з-д Мелодия», следующую по Восточному обводу в обоих направлениях, увеличили в этом октябре с 9 до 11 единиц. На маршруте № 21 «Малые Гончары - Щегловская Засека» выпуск машин в октябре тоже стал больше на 4, достигнув 11.

С июля 2019 года в Туле запустили два новых маршрута: № 71 «Пос. Ударник — пос. Мясново» и № 72 «Мкр. Северная Мыза — Московский вокзал», работающие по регулируемому тарифу с предоставлением льгот.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации Дмитрий Ярцев Фото: Игорь КОПЫТОВ

- В этом году это направление усилилось автобусным маршрутом № 39-А «Мкр. Северная Мыза - мкр. Новая Тула - ст. Южная», - говорит начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации Дмитрий Ярцев. - С октября мы увеличили выход на линию до четырех машин. В целом, по осени нам удалось прибавить на все городские маршруты 10 автобусов среднего и один большого класса.

Общественного транспорта в Туле стало больше Фото: Игорь КОПЫТОВ

Соблюдая расписание

В городе ведется постоянный мониторинг качества работы общественного транспорта, совершенствуется система диспетчерского контроля. Ведь автобусы должны не просто кататься по улицам, а ходить строго по расписанию.

Начальник службы автобусного транспорта МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Туриянский Фото: Игорь КОПЫТОВ

Рассказывает начальник службы автобусного транспорта МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Туриянский:

- Мы обслуживаем более 400 машин. В настоящий момент непосредственно в Туле на линию у нас ежедневно выходит 120 автобусов на 14 маршрутов. Каждый из них оснащен системой ГЛОНАС для осуществления контроля. У нас несколько диспетчеров, закрепленных за определенными маршрутами. При необходимости, они могут скорректировать их работу. В случае поломки у нас есть возможность подменить автобус. Для этого в парке всегда в резерве есть 10-15 машин на ходу и дежурные водители.

Общественного транспорта в Туле стало больше Фото: Игорь КОПЫТОВ

Когда коммерция в пользу пассажира

- Не так давно губернатором была поставлена задача увеличить выпуск машин и на коммерческих маршрутах в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - продолжает Дмитрий Ярцев. - Нами была проведена работа с транспортными компаниями, работающими по не регулируемому тарифу. Перевозчики идут нам навстречу, меняют подвижной состав на более вместительный, увеличивают по возможности выпуска машин.

Так, теперь № 34 «Пос. Косая Гора - пос. Октябрьский - Птицефабрика «Тульская» обслуживают не 14 машин, а 21, причем, две единицы среднего класса.

По маршрутам № 62 «пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская областная больница» и № 50 «Ул. Седова - ул. Новомосковская» стало в сумме больше на четыре автобуса среднего класса. Усилены маршруты № 42 «Пос. Плеханово - Московский вокзал», № 56 «Мкр. Левобережный - Московский вокзал» и № 66 «д. Федоровка (пос. Хомяково) - ОАО «Балтика» - мкр. Петровский». Пока только по одной машине на каждом, но вскоре прибавятся и еще. По маршруту № 169-К «Тула - Алешня» в ближайшее время также планируется замена одного автобуса малого класса на автобус среднего класса.

В итоге уже на сегодняшний день число только машин среднего класса, выходящих на эти линии, составляет 20 единиц.

Общественного транспорта в Туле стало больше Фото: Игорь КОПЫТОВ

№ 51: чаще и больше

А буквально накануне неожиданный праздник пришел на улицы микрорайона Левобережный и поселка Горельские выселки. Компания-перевозчик, обслуживающая маршрут № 51, связывающий эти две окраины оружейной столицы, пополнила ряд своего автопарка новенькими автобусами «ПАЗ-Vector», которые и выпустила на линию.

Главный механик ООО «Пилигрим+» Сергей Черкасов Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Сегодня на маршрут выходит 27 единиц, - говорит главный механик ООО «Пилигрим+» Сергей Черкасов. - В сентябре мы купили четыре новых автобуса средней вместимости, оборудованных низким полом для маломобильных групп населения. Они уже перевозят пассажиров. До конца года мы это количество удвоим. Есть перспективы пополнения парка и на 2022-й, потому что видим наличие востребованности на нашем маршруте. Хотя уже сейчас интервал движения составляет от 10 до 12 минут, и он контролируется нашими диспетчерами на конечных остановках.

Работу по дальнейшему совершенствованию транспортной инфраструктуры города в администрации Тулы планируют продолжить. Есть планы и по введению новых маршрутов.