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Происшествия4 декабря 2021 11:23

В Новомосковске арестовали виновника ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

Теперь водителя, севшего за руль пьяным, ждет суд
Елена Иргиз
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Все подробности смертельного ДТП выясняются

Все подробности смертельного ДТП выясняются

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 16-летней девушки в ДТП в Новомосковске. Водителя, по вине которого случилась авария, обвиняют в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что стало причиной гибели человека. Следствие ведет отдел по Новомосковску СУ СК России по Тульской области.

По предварительным данным, 21 ноября 2021 года 29-летний житель Донского ехал на «Мицубиси». Водитель был пьян и превысил скорость, потом потерял управление и врезался в дерево, стоящее на обочине дороги. В результате аварии сидевшая на переднем сидении 16-летняя девушка получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

В пятницу, 3 декабря, обвиняемого в преступлении водителя арестовали. Все обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

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