Деревня Бёхово станет новой «жемчужиной» туризма в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

Деревня Бёхово Тульской области вошла в число победителей международного конкурса «Лучшие туристические деревни UNWTO», которых назвали 2 декабря на 24-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН в Мадриде.

В конкурсе участвовали деревни из 75 стран мира, причем от России были три заявки из Ярославской области - село Вятское, Свердловской - поселок Висим и Тульской - деревня Бёхово.

По итогам из 170 заявок, Бёхово стала единственным победителем не только от России, но и от всех стран постсоветского пространства.

Деревня Бёхово станет новой «жемчужиной» туризма в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

Глава регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина прокомментировала победу следующими словами:

- Бёхово — это настоящая жемчужина Тульской области, которая является частью музея-заповедника нашего великого живописца Поленова. Находится она на высоком берегу Оки в очень живописных местах. Этот статус – мировое признание того, что деревня обладает богатым культурно-историческим наследием, сумела сохранить свою аутентичность и уникальность.

Бёхово теперь будет известна всему миру, что позволит нам еще доступнее рассказывать о культурно-историческом наследии нашего региона и привлекать к нам иностранных туристов на федеральном уровне.

Эта деревня, являясь частью Окского кластера, станет дополнительной точкой притяжения, вокруг которой мы будем формировать инвестиционные площадки, дальнейшее развитие необходимой инфраструктуры - объекты размещения, ресторанного комплекса. Теперь привлечение иностранных туристов для нашего региона возможно при помощи межрегиональных маршрутов в тесной связке с Московским регионом, в котором находятся основные «въездные ворота» в Россию. Сейчас мы формируем турпродукт сразу на несколько областей. Село Бёхово и музей-усадьба «Поленово» входят в живописный тур, который мы будем подавать на получение статуса брендового маршрута в Ростуризме. Таким образом, он будет продаваться уже федеральными туроператорами, что должно увеличить поток приезжающих к нам в Тульский край.