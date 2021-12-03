«ЕвроХим» стал Лидером корпоративной благотворительности .

Компания награждена в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая корпоративная программа социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса».

«ЕвроХим» – лидер современных тенденций, о которых говорят эксперты конкурса: переход от благотворительности к целевым социальным инвестициям, реальное участие в достижении целей устойчивого развития ООН и национальных проектах России, внедрение ESG-практик.

В честь своего 20-летнего юбилея минерально-химическая компания запустила в городах своего присутствия масштабную социальную программу стратегических социальных инвестиций и повышения устойчивости малых городов #20ДобрыхДелЕвроХим.

Наиболее крупными промышленными представителями компании в регионе являются: Новомосковский Азот, Новомосковский Хлор и Новомосковск-Ремстройсервис. Волонтеры этих организаций провели многочисленные акции в борьбе с распространением коронавирусной инфекции: передача социальным учреждениям медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, организация гуманитарной помощи, доставка и разгрузка продуктов для малообеспеченных семей, дезинфекция спортивных школ. В ноябре прошлого года при участии «ЕвроХима» в Новомосковском госпитале для больных COVID-19 был реализован проект по модернизации системы снабжения кислородом коечного фонда. Создано дополнительно 28 койко-мест.

Под эгидой #20ДобрыхДелЕвроХим осуществлялись мероприятия в сфере образования, просвещения и профориентации подрастающего поколения, социальные и волонтерские инициативы и многое другое. Это, например, передача лабораторного оборудования и реактивов политехническому колледжу, организация мероприятий, направленных на сохранение талантов в регионах, стажировки и экскурсионные программы, экологические акции по уборке берегов реки Дон, высадка деревьев, уборка скверов, помощь детским садам в борьбе со снегом. А в рамках празднования юбилея компании Новомосковску был подарен Art-Сhess фестиваль, на котором международный гроссмейстер Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры с детьми нашего региона.

Программа #20ДобрыхДелЕвроХим направлена на создание социальной инфраструктуры, развитие в малых городах высококлассного образования и человеческого капитала, современной медицины, поддержку локальной культуры, наследия и проектов местных сообществ, созданию общественных пространств и обновлению городской среды для людей.

Программа не только победила в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности», но и вышла в финал Всероссийского конкурса #МыВместе.

В этом году «ЕвроХим» уже победил в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» сразу в двух номинациях - «За вклад в социальное развитие территорий и поддержку в условиях COVID - 19» и «За экологическую ответственность», а также получил Благодарность Президента РФ за большой вклад в развитие российской химической промышленности.