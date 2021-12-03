В Алексине 14-летний подросток на «шестерке» сбил опору ЛЭП и скрылся

Юношу передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства Фото: Алексей ФОКИН

По данным ГИБДД, 30 ноября около 16:30 на улице Смирнова неизвестный водитель на «ВАЗ 21061» съехал с дороги, врезавшись при этом в опору ЛЭП. После ДТП водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции нашли водителя «шестерки». Им оказался 14-летний подросток. Его передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

Также на мать школьника составили административный протокол за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.