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Происшествия3 декабря 2021 9:13

В Алексине 14-летний подросток на «шестерке» сбил опору ЛЭП и скрылся

К административной ответственности привлекли мать юноши
Елена Иргиз
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Юношу передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства

Юношу передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства

Фото: Алексей ФОКИН

По данным ГИБДД, 30 ноября около 16:30 на улице Смирнова неизвестный водитель на «ВАЗ 21061» съехал с дороги, врезавшись при этом в опору ЛЭП. После ДТП водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции нашли водителя «шестерки». Им оказался 14-летний подросток. Его передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства.

Также на мать школьника составили административный протокол за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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