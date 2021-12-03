В Туле на лесопилке погиб рабочий

Мужчину отвезли в больницу, однако там он скончался, несмотря на усилия врачей Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью рабочего на лесопилке. Предприятие обвиняется в нарушении требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным следствия, днем 30 ноября 2021 года 42-летний мужчина, будучи работником деревообрабатывающего цеха в поселке Рудаково под Тулой резал деревянный брус. Во время работы от бруса отскочила щепа длиной более 40 сантиметров, которая перерезала артерию рабочего. Мужчину отвезли в больницу, однако там он скончался, несмотря на усилия врачей.

Следователи осмотрели место происшествия, будет проведет ряд экспертиз, изучены бумаги по технике безопасности. Выясняются также ответственные лица за соблюдение требований охраны труда. Ведется следствие.