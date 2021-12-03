Бехово - часть национального заповедника имени живописца Василия Поленова Фото: материалы пресс-служб

Тульская деревня Бехово стала одной из лучших в мире. Победителей международного конкурса «Лучшие туристические деревни ЮНВТО» назвали вчера, 2 декабря, на 24 сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в Мадриде.

Лучших выбирали из деревень 75 стран мира. Россию на конкурсе представляли село Вятской из Ярославской области, поселок Висим из Свердловской и деревня Бехово из Тульской областей. Как решили международные судьи из 170 заявок, Бехово стала лучшей деревней не только от России, но и от всех стран бывшего СССР.

Новый проект организации запущен в целях развития и популяризации сельского туризма. Победившие деревни будет курировать, поддерживать и продвигать ЮНВТО.

Бехово - часть национального заповедника имени живописца Василия Поленова. Деревня находится на высоком берегу Оки на самой границе между Тульской, Калужской и Московской областями. Ее главная достопримечательность - Церковь Живоначальной Троицы, которая была построена по эскизам художника.