Выход на тонкий лед может быть смертельно опасен Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске под лед пруда провалился пенсионер. Это случилось в селе Спасское сегодня, 2 декабря. 75-летнему местному жителю на помощь пришли очевидцы происшествия. Пожилого мужчину отвезли в больницу с сильным переохлаждением.

Мужчина вышел на тонкий лед, который не выдержал его веса. Спасатели напоминают, что ежегодно это становится причиной гибели людей, чаще всего рыбаков и детей, которые гуляют без присмотра родителей недалеко от замерзших водоемов.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что лёд на водных объектах региона только начал формироваться и еще не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать человека.

Спасатели напоминают, что если вы все же провалились под лед, примите следующие меры:

- не делайте резких движений, старайтесь стабилизировать дыхание;

- широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда;

- попытайтесь осторожно лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу;

- зовите на помощь.