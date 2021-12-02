«Туалет за шторкой и нет розетки»: жительница Новомосковска пожаловалась на условия в детской больнице

Фото: "Черный список Новомосковск"

Жительница Новомосковска пожаловалась на состояние палат в детской больнице. В популярной социальной сети она рассказала, что ее положили в больницу вместе с ребенком, который заболел пневмонией. 2,5-летнего малыша с мамой разместили в отдельном боксе, так как в детском саду дети болели ветрянкой, а ребенок с ними контактировал.

Сначала женщину возмутило то, что кровати в боксе были старые, как ванна и туалет, к тому же санузел был отгорожен от стола просто шторкой. Но еще больше пациентка возмутилась тогда, когда к ним подселили второклассника.

"Простите, это вообще как?! Что это за условия такие? Нет ни микроволновки, ни розетки, даже в туалет нормально сходить невозможно. Это что за испытание на прочность? Как администрация может допускать, чтобы дети лечились в таких условиях, как в тюрьме?! Просто позор!" - возмущается женщина.

При этом она отмечает персонал больницы как приветливый и доброжелательный.

По сообщениям сотрудников регионального министерства здравоохранения, в такого типа боксах для детей розетки не предусмотрены, а само инфекционное отделение Новомосковской ГКБ стоит первым в очереди на капитальный ремонт.