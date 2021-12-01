Тульская область полностью перейдет на электронные больничные с 2022 года Фото: Игорь КОПЫТОВ

Круглый стол «Предоставление государственных услуг Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации» прошел 30 ноября в индустриальном кластере «Октава». Его участниками стали представители Тульского отделения ФСС, общественных организаций, контролирующих органов, страхователи, непосредственно получатели социальной поддержки.

В рамках круглого стола специалисты Тульского отделения ФСС рассказали, какие изменения ожидаются в работе в 2022 году, обсудили вопросы прямых выплат пособий по обязательному социальному страхованию, обеспечение социальных гарантий пострадавшим на производстве, финансирование предупредительных мер по снижению производственного травматизма, электронные сервисы для получателей услуг Фонда социального страхования и много другом.

Спикерами круглого стола, в частности, выступили главный редактор «Комсомольской правды» Павел Коренюгин, первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина, управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Агаева и ее специалисты, а также председатель Тульского регионального отделения «Опора России» Михаил Глухов, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, руководитель функционального подразделения Тульского регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов» Алексей Иванов.

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, во вступительном слове Марина Левина отметила, что за последний год в разы снизилось число обращений в Областную думу, связанных с Фондом социального страхования, а жалоб практически не поступает - граждане обращаются только с предложениями.

- Это говорит о том, что туляки ощущают себя полноценными партнерами услуги, а не только ее потребителями, теми, кто стоит с протянутой рукой, - подчеркнула она.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина рассказала о совместной работе, которая ведется уже не первый год, с декабря 2017-го, когда было заключено соглашение о двустороннем сотрудничестве с Фондом. В частности, о проведении разнообразных эфиров на радио и телевидении - а в последствии и прямых телефонных линий по вопросам социального страхования и обеспечения защит прав человека — которые оказались очень востребованной практикой.

Тульская область полностью перейдет на электронные больничные с 2022 года Фото: Игорь КОПЫТОВ

Управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Агаева рассказала о работе Фонда в 2021 году. Так, по ее словам, сегодня в Тульском региональном отделении состоит на учете 32600 страхователей - предприятий и организаций, в которых трудятся свыше 424 тысяч человек. Каждый из них вправе рассчитывать на социальные гарантии пособия по временной нетрудоспособности, материнству и детству, выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями, медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. С начала года в доходную часть бюджета поступило более 4 млрд руб., что на 7,9% больше соответствующего показателя прошлого года. Расходы же регионального отделения сложились в объеме более 7 млрд руб., превысив на 35% показатель прошлого года за счет роста выплат по временной нетрудоспособности и социальной выплаты медицинским и социальным работникам.

Управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Агаева. Фото: Игорь КОПЫТОВ

С начала 2021 года на выплату всех видов пособий направлено почти 5 млрд рублей, что на 12,3% больше аналогичного периода прошлого года, было осуществлено более 343 тысяч выплат.

- Региональным отделением заключены соглашения о взаимодействии с социальными партнерами, такими как Прокуратура тульской области, Государственная инспекция труда в Тульской области, Министерство труда и социальной защиты Тульской области, Тульская Федерация профсоюзов, Министерство здравоохранения Тульской области, бюро медико-социальной экспертизы, все общественные организации инвалидов и многими другими. Такое тесное сотрудничество помогает нам в полной мере реализовывать права и социальные гарантии граждан, - подытожила Елена Агаева.

В свою очередь специалисты регионального ФСС более подробно рассказали о проводимой ведомством работе. Так, начальник правового отдела Татьяна Тимошина коснулась темы пособий, гарантированных за счет Фонда, а ее доклад дополнила о прямых выплатах пособий по обязательному социальному страхованию начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Елена Полсычева.

Тульская область полностью перейдет на электронные больничные с 2022 года Фото: Игорь КОПЫТОВ

Обеспечения социальных гарантий пострадавшим на производстве, финансировании предупредительных мер по снижению производственного травматизма рассказала заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков Ольга Казакова. - В целом расходы Фонда на эту статью, по прогнозам, составят около 89 миллионов рублей, - подчеркнула она. - На единовременные выплаты будет направлено 26 миллонов, а на ежемесячные страховые — более 674 миллионов.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Тульской области Наталия Алешичева в свою очередь раскрыла нюансы взаимодействия с государственной инспекцией труда в рамках предотвращения травм на производстве.

Об обеспечении санаторно-курортным лечением граждан льготной категории, а также обеспечении техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями говорила заместитель управляющего регионального ФСС Нина Хапова.

Тульская область полностью перейдет на электронные больничные с 2022 года Фото: Игорь КОПЫТОВ

- Ежегодно к нам за этим обращается более 15 тысяч инвалидов, - заметила она. - На эти цели в 2021 году в Тульскую область поступило почти 385 миллионов рублей. На эти средства были закуплены более 6 миллионов необходимых изделий, среди которых кресла-коляски, ортопедическая обувь, слуховые аппараты и многое другое. Что же касается санаторно-курортного лечения, то в 2021 году были выделены ассигнования в объеме 51 миллионов рублей, что позволило приобрести 2254 путевки в здравницы Краснодарского и Ставропольского края, а также нашего региона.

Рассматривалась также темы реализации программы родовых сертификатов, различных электронных сервисов, позволяющих оформить те или иные услуги при помощи информационных порталов без необходимости лично обращаться в отделения ФСС. О взаимодействии Фонда с тульской региональной организацией «Всероссийского общества инвалидов» рассказал руководитель его функционального подразделения Алексей Иванов.

Начальник отдела страхования на случай врменной нетрудоспособности и в связи с материнством Марина Киносян. Фото: Игорь КОПЫТОВ

В заключение круглого стола начальником отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Мариной Киносян был озвучен вопрос полного перехода на электронный больничный лист.

Сейчас нами ведется активная работа в этом направлении, - отметила она. - Многие крупные предприятия региона и все государственные лечебные учреждения уже практикуют такой метод работы. Вопросы остаются с узкоспециализированными коммерческими и ведомственными клиниками. С нового года мы должны полностью перейти на электронные больничные.

Тульская область полностью перейдет на электронные больничные с 2022 года. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Подводя итоги круглого стола, первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина подчеркнула, что сложившийся формат мероприятия является высокоэффективным и в будущем необходимо расширить состав участников. В частности,можно пригласить представителей МФЦ, поскольку эта структура стала неотъемлемой частью социальной работы с населением, а также протезно-ортопедических предприятий, и рассмотреть как социального партнера, не только региональный Минтруд, но и его структурное подразделение - Центр поддержки семьи.

Запись круглого стола доступна по ссылке https://vk.com/video-114381433_456239071