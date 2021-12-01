В Новомосковске прошел чемпионат по решению инженерных кейсов АО «НАК «Азот» Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева состоялся чемпионат по решению инженерных кейсов АО «НАК «Азот».

Чемпионат по решению инженерных кейсов среди студентов ведущих технических вузов проводится с 2014 года. Целью чемпионата является выявление и поддержка самых перспективных обучающихся, содействие получению практических знаний и опыта, погружение участников в ценности и деятельность компании.

В Новомосковске прошел чемпионат по решению инженерных кейсов АО «НАК «Азот» Фото: материалы пресс-служб

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой формат соревнования в 2021 году был немного изменен. Чемпионат проводился в рамках одного этапа среди студентов Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева.

В этом году инженерный кейс «Среда под контролем» был посвящен комплексу решений по увеличению надежности работы разъемных и неразъемных соединений, мониторингу состояния и использованию современных систем сбора данных. После 10 дней решения кейса студенты представили и защитили свои проекты перед экспертной комиссией.

В состав жюри вошли ведущие специалисты и руководители подразделений АО «НАК «Азот» и преподаватели института. Эксперты оценивали работы участников с точки зрения технологического эффекта, экономической обоснованности, оригинальности решения, а также уверенной презентации проекта и ответов на вопросы.

В Новомосковске прошел чемпионат по решению инженерных кейсов АО «НАК «Азот» Фото: материалы пресс-служб

Все призеры чемпионата были награждены памятными подарками и сувенирами компании «ЕвроХим», а для всех участников будет организована экскурсия в инновационный центр «Сколково». Победители получили уникальную возможность пройти стажировку в одном из перспективных направлений компании – операционной эффективности с последующим предложением о трудоустройстве в АО «НАК «Азот».

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» предпринимателя Андрея Мельниченко продолжает реализовывать в регионах своего присутствия проекты для развития талантов. Совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялся форум социальных инвестиций «Родные города», где вклад «ЕвроХима» в программы развития и сохранения талантов в регионах был особо отмечен.