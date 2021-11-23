Ревакцинировались 69 717 человек - это почти 40% от запланированных Фото: Алексей ФОКИН

Ревакцинацию от коронавируса сделали более 69 тысяч жителей Тульской области. Об этом рассказал глава тульского министерства здравоохранения Дмитрий Марков на заседании регионального оперштаба.

В области сейчас имеется более 200 тысяч доз вакцины от COVID-19. Также 554 тысячи человек сделали прививку от гриппа.

В общей сложности 67 тысячи жителей Тулы и области прошли вакцинацию от коронавируса. Ревакцинировались 69 717 человек - это почти 40% от запланированных.