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Здоровье23 ноября 2021 12:21

Ревакцинацию от коронавируса сделали более 69 тысяч жителей Тульской области

В области сейчас имеется более 200 тысяч доз вакцины от COVID-19
Елена Иргиз
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Ревакцинировались 69 717 человек - это почти 40% от запланированных

Ревакцинировались 69 717 человек - это почти 40% от запланированных

Фото: Алексей ФОКИН

Ревакцинацию от коронавируса сделали более 69 тысяч жителей Тульской области. Об этом рассказал глава тульского министерства здравоохранения Дмитрий Марков на заседании регионального оперштаба.

В области сейчас имеется более 200 тысяч доз вакцины от COVID-19. Также 554 тысячи человек сделали прививку от гриппа.

В общей сложности 67 тысячи жителей Тулы и области прошли вакцинацию от коронавируса. Ревакцинировались 69 717 человек - это почти 40% от запланированных.

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