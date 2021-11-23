Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в регионе снижается Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области более 500 коек свободно для пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил министр здравоохранения региона на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Всего в области развернуто 2076 коек, 1612 из них оснащены кислородом.

В целом, по словам министра, уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в регионе снижается. Сейчас в тяжелой форме находятся 644 пациентов, причем 90% из них не делали прививку от COVID-19.