Коронавирус в Тульской области, последние данные на 23 ноября 2021 года: заболели 259 человек

Волна заболеваемости в регионе медленно снижается, однако все еще остается на довольно высоком уровне Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики, в Тульской области коронавирусом заболели еще 259 человек. Волна заболеваемости в регионе медленно снижается, однако все еще остается на довольно высоком уровне.

По-прежнему количество выздоровевших отстает от числа заболевших. По данным на 23 ноября таких 250 человек. При этом отмечается и 12 летальных исходов среди жителей разных районов региона и различных возрастов.

Общие цифры статистики на данный момент таковы: 66 204 заболело, 57 932 выздоровело, 3 818 - умерло.