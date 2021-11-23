Тульские полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу

Девочку искали как в Туле, так и за ее пределами Фото: Алексей ФОКИН

Тульские полицейские разыскали пропавшую школьницу. По заявлениям родственников, девочка пропала 19 ноября, когда после школы не вернулась домой и не выходила на связь. Сначала родители искали ее сами, а потом обратились в полицию.

Подростка искали в парках, скверах, чердаках, подвалах и подъездах, проверялись также адреса ее знакомых. Девочку искали как в Туле, так и за ее пределами.

Наконец, 22 ноября ее нашли у знакомого. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении школьницы не совершалось, угроз ее жизни и здоровью нет. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.