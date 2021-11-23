В Туле мужчина пытал мать утюгом ради 50 рублей и банковской карты Фото: Алексей ФОКИН

Так, вечером 18 августа нынешнего года 36-летний безработный нетрезвый подсудимый привязал ремнем от сумки к батарее свою мать на несколько часов за отказ предоставить ему 50 рублей и банковскую карту с деньгами. Потом включил утюг и приступил к пыткам - более десятка раз прижег ей голову, тело и конечности. В дополнение нанес палкой и металлической ручкой от швабры 15 ударов по голове, телу и конечностям. После всего этого потерпевшая сообщила ему сведения о месте нахождения банковской карты.

О произошедшем узнали соседи и вызвали пострадавшей скорую помощь, а от врачей — правоохранители.

В суде мужчина вину не признал. Приговором ему назначено наказание в виде 9,5 лет колонии строгого режима.