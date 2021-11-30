Какие перемены ждут туляков по линии социального страхования с нового года Фото: Игорь КОПЫТОВ

Круглый стол «Предоставление государственных услуг Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации» прошел сегодня, 30 ноября индустриальном кластере «Октава».

В рамках круглого стола специалисты Тульского отделения ФСС рассказали, какие изменения ожидаются в работе в 2022 году, обсудили вопросы прямых выплат пособий по обязательному социальному страхованию, обеспечение социальных гарантий пострадавшим на производстве, финансирование предупредительных мер по снижению производственного травматизма, электронные сервисы для получателей услуг Фонда социального страхования, а также полный переходе на электронный больничный лист с нового года.

Спикерами круглого стола в частности выступили первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина, управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Агаева, председатель Тульского регионального отделения «Опора России» Михаил Глухов, уполномоченный по правам человека в тульской области Татьяна Ларина, руководитель функционального подразделения Тульского регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов» Алексей Иванов.