В Туле судят бывшего студента за покушение на убийство

Молодой человек обвиняется в приготовлении к убийству и покушении на убийство Фото: Алексей ФОКИН

В Туле начался суд над бывшим студентом. Напомним, что 19-летний парень готовил вооруженное нападение на университет, а сейчас не признает свою вину.

За подготовку преступления его задержала служба безопасности. Парень приехал в Тулу из Курска и планировал убить двоих однокурсников и преподавателя из личных неприязненных отношений.

Юноша рассказал о планах своим соседям по общежитию, а те обратились в правоохранительные органы. Оперативники при обыске нашли у парня обрез охотничьего ружья.

Молодой человек обвиняется в приготовлении к убийству и покушении на убийства. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.