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Здоровье30 ноября 2021 8:37

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 30 ноября 2021 года: умерло еще 12 человек

Количество заболевших при этом снизилось до 247 в сутки
Елена Иргиз
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Выздоровело при этом 239 человек за сутки и 59 635 за все время распространения заболевания в регионе

Выздоровело при этом 239 человек за сутки и 59 635 за все время распространения заболевания в регионе

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области за сутки коронавирусом заразилось 247 человек. Всего с начала пандемии насчитывается 67 968 случаев.

Выздоровело при этом 239 человек за сутки и 59 635 за все время распространения заболевания в регионе.

Также сообщается о 12 летальных случаях пациентов преимущественно с хроническими заболеваниями. Всего в области пандемию не пережили 3 899 человек.

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