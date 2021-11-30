Коронавирус в Тульской области, последние данные на 30 ноября 2021 года: умерло еще 12 человек

Выздоровело при этом 239 человек за сутки и 59 635 за все время распространения заболевания в регионе Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области за сутки коронавирусом заразилось 247 человек. Всего с начала пандемии насчитывается 67 968 случаев.

Выздоровело при этом 239 человек за сутки и 59 635 за все время распространения заболевания в регионе.

Также сообщается о 12 летальных случаях пациентов преимущественно с хроническими заболеваниями. Всего в области пандемию не пережили 3 899 человек.