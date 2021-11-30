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Спорт30 ноября 2021 6:15

Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив" со счетом 3:1

После победы канонир покинули последнюю строчку и даже вышли из зоны вылета
Елена Иргиз
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Двумя результативными передачами отличился Кингс Кангва

Двумя результативными передачами отличился Кингс Кангва

Тульский "Арсенал" разгромил "Локомотив" на Центральном стадионе. Матч 16 тура РПЛ закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол на 17 минуте забил Даниил Хлусевич. Развил успех оружейников Евгений Марков. Во втором тайме также Марков, оформив дубль, отправил в ворота гостей третий мяч. Отыграть один гол "Локомотиву" удалось только в добавленное время.

Таким образом "Арсенал" не только покинул последнюю строчку турнирной таблицы, но и вышел из зоны вылета. С победой канониров поздравил и глава региона Алексей Дюмин, пожелав команде сохранить настрой и показать такой же высокий результат в оставшихся матчах сезона.

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