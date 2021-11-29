В администрации Тулы - структурные перестановки

В администрации Тулы - кадровые перестановки Фото: Алексей ФОКИН

Так, теперь начальники территориальных округов и управления по административно-техническому надзору будут напрямую подчиняться главе администрации.

Цель перемен - установить системное взаимодействие и повысить статус руководителей терокругов. Изменения нужны и управлению по благоустройству - принято решение о разделении функций: содержания городских пространств и участия в программах «Формирование современной городской среды, «Народный бюджет», «Наш город» и отдельно содержания улично-дорожной сети. Планируется, что за уборку города будет отвечать управление транспорта и дорожного хозяйства.

Перезагрузки требует и управление капитального строительства. Кроме того, коррективы коснутся работу городской службы единого заказчика. В частности, в ближайшее время будет усилена работа ЕДДС.

Пройдет также рокировка среди заместителей главы администрации, но конкретные имена и должности, которые подвергнутся реформированию, на данный момент не называются.