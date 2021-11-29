В Тульской области родителей не пустят на новогодние утренники Фото: соцсети

В Тульской области традиционные новогодние праздники в школах и детских садах, по имеющейся на сегодняшний день информации, пройдут без присутствия на них родителей. Родственникам учащихся ведомство предлагает посмотреть выступления детей через онлайн-трансляции, которые будут организованы в образовательных учреждениях, или видеозаписи мероприятий.

Кроме того, запрещено одновременно проводить утренники для детей из разных групп или классов.

Подобное заявление вызвало в социальных сетях шквал возмущения. Основное предложение: все же допустить на мероприятиях присутствие родителей. Хотя бы тех, кто имеет QR-коды или предусмотреть еще какую-либо схему доступа по примеру ряда других регионов. Пока ответной реакции регионального Минобразования на данные просьбы не последовало.