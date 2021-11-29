Число умерших от коронавирусной инфекции в регионе приближается к 4 тысячам Фото: Алексей ФОКИН

Так, с 23 по 29 ноября 1 714 жителей Тульской области выздоровели от инфекции. Общее число выздоровевших за все время наблюдения составило 59396 человек.

При этом за минувшую неделю зарегистрировано 1776 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. При этом наблюдается медленное, но стабильное снижение заболеваемости. Отмечается, что стали чаще заболевать дети в возрасте от 7 до 14 лет. Всего же с начала эпидемии в области зарегистрирован 67721 диагноз.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 81 пациента в возрасте от 36 до 97 лет. Общее же число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 3887 человек.