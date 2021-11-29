Пустят ли не привитых от коронавируса туляков на матч «Арсенал» - «Локомотив»? Фото: материалы пресс-служб

Согласно официальному заявлению тульского клуба, на матче 16-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Локомотивом» смогут присутствовать до 30% зрителей от вместимости трибун.

Однако для прохода на матч болельщикам будет необходимо иметь QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего. Кроме того, потребуется удостоверение личности (паспорт или водительские права).

При этом правило будет распространяться и на владельцев абонементов.

Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении).

Напомним, встреча с «Локомотивом» начнется в Туле 29 ноября в 19.00.