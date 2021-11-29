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Здоровье29 ноября 2021 9:15

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 29 ноября 2021 года: заразился еще 251 человек

При этом за неделю выздоровели 1 714 человек, и 242 - за сутки
Елена Иргиз
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Заболевание обнаружили у жителей всех районов и городских округов

Заболевание обнаружили у жителей всех районов и городских округов

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным регионального оперативного штаба в Тульской области коронавирусной инфекцией заболели еще 1 776 жителя за минувшую неделю, из них 251 случай выявлен за последние сутки. Заболевание обнаружили у жителей всех районов и городских округов.

При этом за неделю выздоровели 1 714 человек, и 242 - за сутки.

Кроме того, подтвержден летальный исход 81 человека за прошедшую неделю с 23 по 29 ноября. Это жители от 36 до 97 лет. У большинства из скончавшихся в истории болезни были хронические заболевания.

Общие цифры по региону на 29 ноября таковы: 67 721 заболевший, 59 396 выздоровевших и 3 887 скончавшихся.

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